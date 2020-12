Pescara-Vicenza, squadre con il lutto al braccio per ricordare Rossi e Sabatini

In occasione della partita di campionato tra Pescara e Vicenza in programma oggi, 12 dicembre, le due squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Paolo Rossi, ex giocatore biancorosso, ed Ernesto Sabatini, storico medico sociale del Delfino.

Il fischio d'inizio è previsto alle ore 16, allo stadio Adriatico. Verrà osservato un minuto di silenzio prima dell’incontro.