Pescara-Vicenza, ecco l'elenco dei convocati biancazzurri

Conto alla rovescia per Pescara-Vicenza, annunciato l'elenco dei convocati biancazzurri. Il tecnico del Delfino Roberto Breda ha scelto quali giocatori lo accompagneranno sul campo dell'Adriatico per la sfida casalinga contro il Vicenza, in programma domani pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 16. Ecco chi sarà a disposizione del mister:

1 Vincenzo FIORILLO

46 Fabrizio ALASTRA

38 Nicolò RADAELLI

6 Gennaro SCOGNAMIGLIO

21 Christian VENTOLA

44 Pawel JAROSZYNSKI

2 Raoul BELLANOVA

16 Salvatore BOCCHETTI

26 Rodrigo GUTH

13 Luca ANTEI

40 Stephane OMEONGA

34 Leandro FERNANDES

8 Ledian MEMUSHAJ

10 Mirko VALDIFIORI

88 Amadou DIAMBO

37 Fabio MAISTRO

20 Luca CRECCO

7 Milos BOCIC

77 Damir CETER

23 Andrea DI GRAZIA

11 Cristian GALANO

27 Alessio RICCARDI

24 Christian CAPONE

72 Dejan VOKIC