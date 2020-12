Ceter è carico per Pescara-Vicenza: "Una partita molto importante"

Il neo acquisto del Delfino Damir Ceter è molto carico per Pescara-Vicenza, che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 16, all'Adriatico, nel segno e nel ricordo di Paolo Rossi, grande giocatore biancorosso scomparso stanotte a soli 64 anni:

"Sarà una partita molto importante per noi - ha dichiarato il giocatore, che ieri ha partecipato all'evento sponsor di Etica Dentale - Affronteremo una squadra forte e dovremo fare molta attenzione, provando a sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno".

Insieme a Ceter c'era anche Milos Bocic, che ha aggiunto: "Quest’anno siamo un gruppo importante e molto unito, quasi una seconda famiglia, e sono felicissimo di farne parte. Buon impatto con mister Breda, persona diretto, con concetti sul campo semplici e chiari. Speriamo di dare continuità contro il Vicenza e toglierci da questa situazione".

Nei giorni scorsi ha parlato della sfida con i veneti anche Mirko Valdifiori: "Il Vicenza è una squadra forte e organizzata, ma noi dobbiamo pensare in casa nostra e scendere in campo con lo stesso atteggiamento di Ascoli per cercare di toglierci subito da questa situazione e tornare a respirare aria pulita. Questa squadra è forte e ha qualità, è arrivata l’ora di dimostrarlo".