Pescara-Vicenza: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri, agli ordini di Roberto Breda che è appena approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara ospita il Vicenza per l'11ª giornata del campionato di Serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Vicenza: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. Le due squadre sono già in campo. Tra poco comincerà la partita, in programma alle ore 16.

Pescara-Vicenza: il tabellino

PESCARA - 1 Fiorillo, 13 Antei, 16 Bocchetti, 44 Jaroszyński, 20 Crecco, 40 Omeonga, 10 Valdifiori, 37 Maistro, 8 Memushaj, 11 Galano, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 7 Bocic, 13 Antei, 21 Ventola, 23 Di Grazia, 24 Capone, 26 Guth, 27 Riccardi, 34 Fernandes, 72 Vokic, 88 Diambo. All. Breda

VICENZA - 33 Perina, 6 Zonta, 8 Cinelli, 16 Padella, 17 Guerra, 23 Cappelletti, 24 Barlocco, 30 Rigoni, 34 Dalmonte, 69 Meggiorini, 93 Jallow. A disp.: 1 Zecchin, 22 Grandi, 4 Scoppa, 5 Bizzotto, 9 Gori, 10 Giamochelli, 14 Tronchin, 18 Marotta, 40 Da Riva, 77 Fantoni, 77 Cester. All. Di Carlo