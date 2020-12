Pescara in ritiro per preparare la sfida con il Vicenza [FOTO]

Pescara in ritiro per preparare la sfida con il Vicenza. Questa sera, infatti, la squadra si ritroverà nella struttura biancazzurra "Ekk Hotel" in vista della gara di Serie B che si giocherà domani pomeriggio alle ore 16 tra le mura amiche. Diretta televisiva su Dazn.

Ieri si sono tenuti gli allenamenti allo stadio Adriatico: seduta tecnico/fisica mista a esercizi di costruzione del gioco, attacco difesa, con piccola partitella sul finale a campo ridotto contro alcuni giovani della Primavera. Hanno svolto lavoro differenziato Busellato, Nzita e Balzano con esercizi aerobici, corsa e terapie. Proseguono il percorso di recupero Masciangelo, Drudi e Asencio.

Stamane sono stati effettuati i tamponi sempre all'Adriatico, seguiti da una seduta di rifinitura sul terreno di gioco e dalla videoconferenza di mister Roberto Breda sui canali del Delfino Channel.