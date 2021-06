Il Pescara Calcio vince la Supercoppa Primavera 2 battendo il Verona per 3-2 [VIDEO]

Soddisfatto e felice l'allenatore Iervese che ha parlato di una vittoria importante e meritata per i suoi ragazzi e un orgoglio per tutta la città

Il Pescara Calcio batte per 3-2 l'Hellas Verona e conquista la Supercoppa Primavera 2. I ragazzi di mister Pierluigi Iervese, infatti, allo stadio Adriatico Cornacchia, hanno ribaltato il risultato dopo che i veneti erano riusciti ad arrivare sul 2-0 in una partita carica di emozioni con le reti segnate tutte nel primo tempo. I biancazzurri infatti non si sono persi d'animo ed hanno portato a termine la rimonta con reti di Belloni e Blanuta, ed infine allo scadere della prima frazione con il gol decisivo segnato da Chiarella.

Soddisfatto e felice mister Iervese, che ha parlato di una vittoria di tutto il gruppo della Primavera ma anche della società, con i ragazzi che hanno superato difficoltà ed infortuni dimostrando un grande senso della maglia. Una coppa dedicata ai tifosi ha spiegato l'allenatore, che si augura possa essere uno stimolo per la prima squadra per un ritorno in serie B, e per ridare entusiasmo e passione a tutti i tifosi pescaresi.

Il video qui: https://www.pescaracalcio.com/iervese-una-gioia-per-me-e-per-tutta-la-citta/