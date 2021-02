Pescara-Venezia, le formazioni della partita di Serie B

Ufficializzati i nomi dei 22 calciatori che scenderanno in campo allo stadio Adriatico-Cornacchia per la sfida che inizierà alle ore 14

Tutto pronto per la partita tra Pescara e Venezia che scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio Adriatico-Cornacchia.

L'incontro è valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie B.

I due allenatori, Roberto Breda e Paolo Zanetti, hanno scelto gli 11 titolari che prenderanno parte alla sfida dal calcio di inizio.

Queste le formazioni ufficiali dei biancazzurri e dei lagunari:

PESCARA: Fiorillo, Bellanova, Scognamiglio, Bocchetti, Sorensen, Masciangelo, Valdifiori, Dessena, Machin, Tabanelli, Odgaard.

VENEZIA: Pomini, Tuagourdeau, Mazzocchi, Aramu, Modolo, Felicioli, Di Mariano, Bocalon, Maleh, Ceccaroni, Crnigoj.