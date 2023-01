Pescara, cambia l'orario delle prossime partite

Cambiano gli orari d’inizio di Monterosi – Pescara, in programma mercoledì 1° febbraio, e Pescara – Potenza, gara in calendario domenica 5 febbraio all’Adriatico. La Lega Pro ha comunicato per entrambe il fischio d’inizio anticipato alle 14.30. La trasferta nella Tuscia era inizialmente prevista per le 21, la gara interna successiva invece per le 17.30. Nell’ottica della politica di ridimensionamento dei costi e di risparmio energetico adottata dalla Lega Pro in questa stagione, e per evitare anche le insidie del maltempo, le partite sono state anticipate al primo pomeriggio. Intanto è stato designato il direttore di gara di Pescara-Foggia in programma domenica prossima alle 14.30 all’Adriatico: sarà Mario Perri della sezione di Roma 1. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Cristiano Pelosi di Ercolano. Quarto uomo ufficiale Filippo Giaccaglia di Jesi. Trasferta vietata per i tifosi del Foggia e per i residenti nella provincia di Foggia.

Mercato

Telenovela Lescano: il Padova non molla e continua a bussare alla porta del Pescara. Anche il Foggia conferma l’interesse ad aprire una trattativa per l’attaccante del Delfino. Ora anche la Triestina si aggiunge alla lista delle società pronte a prenderlo. Lescano potrebbe quindi anche partire nelle ultime fiammate del mercato, ma la sensazione è che il Pescara non sia disposto a cederlo, se non a cifre importanti, non avendo in mano un sostituto importante da inserire last minute nella rosa di Colombo. Le parti probabilmente la prossima settimana si chiariranno e Lescano tornerà ad essere un giocatore centrale del progetto Pescara. Cessioni: Luca Crecco al Taranto è ufficiale. Il centrocampista, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, passa a titolo definitivo al club pugliese con un contratto fino al 30 giugno 2024.