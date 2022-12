Il Pescara ha smarrito la via del gol

Il Pescara ha smarrito la strada per il gol, ma venerdì si gioca la prima di ritorno ad Avellino e bisogna ritrovare ritmo e intensità per mettere alle corde gli avversari. Doti che nella prima parte del torneo hanno fatto la differenza e che oggi sembrano svanite. Lo sa bene Gigi Cuppone, che come i compagni di reparto vive un periodo di appannamento: “Siamo dispiaciuti per questi ultimi risultati. Capita purtroppo in una stagione di vivere un momento negativo. Dobbiamo essere forti per superarlo. Anche per gli attaccanti ci sono momenti in cui si fa fatica a trovare il gol. Io do il massimo sempre, dobbiamo compattarci e tornare quelli di prima”, ha detto il bomber di Nardò, 5 gol e 2 assist in 18 partite con la maglia biancazzurra. Quattro gol segnati nelle ultime cinque partite per il Delfino. Troppo pochi, e la classifica si complica.

L’obiettivo a questo punto della stagione è giocare i play-off, magari partendo dal secondo posto. Sicuramente evitando di non farsi scippare da nessuno l’attuale terzo posto: “Dobbiamo uscire dal momento negativo e non pensare al Catanzaro, che sta battendo tutti i record. Miglioriamo di settimana in settimana per essere pronti per i play-off. Siamo arrabbiati e dispiaciuti, vogliamo rialzarci subito ad Avellino. La classifica adesso non la guardiamo, pensiamo di partita in partita per costruirci il nostro futuro. Usciti da questo periodo, potremo dire la nostra”.

Cuppone ha un doppio desiderio per il 2023 che sta arrivando: “Vorrei regalare ai tifosi del Pescara la vittoria del campionato passando dai play-off e poter tornare a giocare in B, questa volta per giocarmela da protagonista”.

Per riuscirci, Cuppone dovrà ritrovare il gol e il Pescara dovrà ricominciare a fare risultati con continuità, partendo dal Partenio di Avellino (venerdì ore 17.30).