Pescara, c'è l'annuncio ufficiale sul nuovo allenatore

Ora è ufficiale: Alberto Colombo, 48 anni, lombardo, è il nuovo allenatore del Pescara. La nota del club, che ha chiuso definitivamente il periodo di impasse della società biancazzurra, è arrivata nel primo pomeriggio. A Colombo il compito, assieme al suo staff, di provare a riportare in serie B il Delfino nella prossima stagione. Il tecnico arriva dal Monopoli, con cui nel girone C è stato la sorpresa del torneo, arrivando ai quarti di finale dei play-off per la B. Domani la presentazione nella sala conferenze dell'Ekk Hotel, a Città Sant'Angelo, assieme al nuovo ds Daniele Delli Carri.

Il comunicato ufficiale

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra BiancAzzurra all’allenatore Alberto Colombo. La presentazione del tecnico alla stampa è prevista per la giornata di domani, giovedì 23 giugno, alle ore 12, presso la sala conferenze dell’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo.

Nella stessa occasione sarà ufficializzato anche il ritorno in BiancAzzurro del DS Daniele Delli Carri, che illustrerà i primi movimenti BiancAzzurri in vista della prossima stagione sportiva 2022/2023.

La Delfino Pescara 1936 ringrazia l’allenatore Luciano Zauri e il DS Luca Matteassi per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune sportive".