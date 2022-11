Il Pescara segna 7 gol nel test di Cugnoli, Mora resta ai box

Sette gol e ancora tanti dubbi per Alberto Colombo dopo l'amichevole di oggi pomeriggio sul campo di Cugnoli, piccolo centro della provincia. E’ finita 7 a 0 per il Delfino con i gol di Crecco, Aloi, D’Aloia, Tupta (tripletta) e Vergani. La formazione del primo tempo: Sommariva; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Crecco; Aloi, Palmiero, Germinario; Cuppone, Delle Monache; Lescano. Così nei secondi 45’: Plizzari; Saccani, Boben, De Marino, Milani; Gyabuaa, Kraja, D’Aloia; Tupta, Kolaj; Vergani. Sono rimasti a riposo Crescenzi (problema ad una caviglia) e Desogus (fastidio muscolare), ma soprattutto Luca Mora, probabilmente fuori dal test odierno solo a scopo precauzionale. Colombo non ha rischiato i tre giocatori perché ha intenzione di affidare loro una maglia da titolare. Se avranno smaltito i rispettivi acciacchi, Crescenzi e Desogus saranno quindi nella formazione di partenza a Torre del Greco lunedì sera (ore 20,30, diretta in chiaro su Raisport). Anche Mora sarà in campo, salvo imprevisti. La novità più clamorosa del posticipo potrebbe essere l'utilizzo di Vergani al centro dell'attacco, con Lescano ancora in panchina, come domenica scorsa contro il Messina. Le notizie in arrivo dal quartier generale biancazzurro parlano di quotazioni in rialzo per il giovane bomber scuola Inter, mentre l'argentino potrebbe ancora riposare in attesa del big match contro il Catanzaro.

Il vice sindaco di Cugnoli, Lanfranco Chiola, ha accolto i biancazzurri oggi pomeriggio: “Onorati di avere per la prima volta nella nostra città il Pescara. Questo campo verrà totalmente rinnovato con la copertura della tribuna e il raddoppio degli spogliatoi. Sperando di vedere la squadra che ci rappresenta oggi in Prima categoria arrivare a fine anno nel campionato di Promozione regionale”.