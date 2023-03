Pescara-Turris, la cronaca in diretta della partita dei biancazzurri

Serie C Girone C

Pescara-Turris, la cronaca in diretta della partita del girone C della Serie C in corso nello stadio Adriatico-Cornacchia.

Il Delfino è chiamato a rialzarsi dopo il ko patito nel turno infrasettimanale contro il Messina.

In palio c'è sempre il terzo posto attualmente occupato dal Foggia e subito dietro ai biancazzurri ci sono Cerignola e Picerno.

PESCARA-TURRIS

Primo Tempo

A dare il calcio d'inizio sono gli ospiti in maglia rossa. Classica casacca biancazzurri per il Pescara. Pronti via i biancazzurri sembrano motivati e decisi a fare bene e imprimono subito la loro impronta chiudendo i campani in area di rigore. Il pressing costante del Delfino crea difficoltà ai ragazzi di Fontana ma al quarto un'incursione in area di rigore di Guida mette i brividi alla difesa di casa. A fermarlo Crescenzi con una spallata ritenuta regolare. Poco dopo un episodio simile con Kolaj bloccato con una spallata in area di rigore. Al 9' ci prova bomber Lescano che si gira in area di rigore e prova un destro che però si rivela debole. Il possesso palla e il predominio territoriale sono nettamente a favore dei biancazzurrri nei primi 10 minuti. Al 10' Turris costretta al primo cambio con Leonetti che esce e al suo posto entra Haoudi. All'11' ci prova ancora Lescano, sempre di destro, ma questa volta da fuori area: la conclusione si spegne pochi centimetri al lato.

IL TABELLINO

PESCARA: 22 Plizzari, 2 Milani, 3 Crescenzi, 5 Palmiero, 7 Kolaj, 10 Lescano, 13 Brosco, 17 Rafia, 20 Kraja, 24 Mesik, 30 Merola.

A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 8 Aloi, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 32 Gozzi, 88 Germinario.

llenatore: Zdenek Zeman

Turris: 77 Fasolino, 2 Vitiello, 3 Frascatore, 6 Boccia, 11 Leonetti, 16 Rizzo, 19 Maniero, 26 Miceli, 32 Zampa, 44 Franco, 70 Guida.

A disposizione: 12 Antolini, 33 Perina, 21 Di Nunzio, 5 Taugourdeau, 30 Finardi, 7 Ercolano, 24 Maldonado, 4 Acquadro, 31 Contessa, 10 Giannone, 88 Schiró, 15 Haoudi, 91 Longo, 14 Di Franco.

Allenatore: Gaetano Fontana