Pescara-Ternana, ecco la lista dei convocati biancazzurri

Tutto pronto per la partita amichevole tra le due squadre in programma nel pomeriggio di oggi, 16 settembre, allo stadio Pavone Mariani di Pineto con fischio d'inizio fissato alle ore 18. La gara verrà trasmessa in diretta su Delfino Channel