Pescara, domani derby di Coppa a Teramo: le ultime

Auteri ci tiene a passare il turno in Coppa Italia, ma al Bonolis di Teramo dovrà rivedere la formazione di partenza. Alle porte c'è anche il big match di campionato in programma lunedì prossimo a Cesena e tanti titolari biancazzurri da settimane continuano a giocare senza soste.

Domani sera alle 20.30 si giocherà una partita tiratissima, valida per gli ottavi di finale (gara ad eliminazione diretta, arbitro Bordin di Bassano del Grappa), e sarà per molti giocatori del Delfino un esame importante, anche con possibili risvolti nel mercato di gennaio.

Nel turnover pensato dal tecnico siciliano (che potrebbe dare continuità al 4-3-3 iniziale di domenica scorsa) in queste ore dovrebbero trovare spazio i giovani Veroli, in difesa, Diambo, in mediana, e Rauti, in attacco. D'Ursi è di nuovo a disposizione, ma paritrà dalla panchina per entrare nella ripresa. Tra i pali andrà Sorrentino, visto che Di Gennaro è out per oltre due mesi. A proposito, il portiere titolare sarà operato giovedì prossimo nella clinica Pierangeli dal professor Tavolieri. La società deciderà nei prossimi giorni il nome del suo possibile sostituto. Resta in pole il pescarese Iacobucci , svincolato.