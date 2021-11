Pescara-Teramo 1-1: partita, tabellino e voti

Un Pescara apprezzabile nel primo tempo, inguardabile, presuntuoso e nel finale confuso. Il derby finisce 1 a 1 e il Teramo merita il punto all'Adriatico, pur avendolo trovato solo a 5' dalla fine.

Auteri distrugge la formazione nel finale con delle sostituzioni incomprensibili e consegna ai biancorossi la partita. Eppure il Teramo all'inizio si era presentato sorprendentemente troppo basso e remissivo, lasciando fare la partita al Pescara.

Il Pescara è invece più brillante e convinto del solito, anche grazie all’atteggiamento timido degli avversari. D’Ursi è ispirato, anche Galano pare più integrato nei meccanismi rispetto a qualche settimana fa. E Ferrari, con la sua abituale garra, sembra poter creare imbarazzi nell’area teramana in qualsiasi momento. E non è un caso che sia proprio lui a creare i presupposti per sbloccarla prima dell’intervallo.

Eppure il primo grande brivido della serata lo crea il Teramo. Al 9’ Bernardotto calcia a botta sicura in area, rimasto libero tra i centrali pescaresi, grande parata del portiere 2002 Sorrentino, che salva Auteri da una serataccia.

Il Pescara comincia a carburare, ma le prime occasioni nitide per aprire la difesa avversaria arrivano dopo la mezzora. D’Ursi sprinta a sinistra, Piacentini a terra s’immola per anticipare Ferrari pronto per il tap in. Biancorossi in difficoltà, ma Memushaj calcia addosso a Bellucci al 38’ una sorta di rigore in movimento. Il gol è nell’aria e il fortino biancorosso traballa. Al 40’ rigore per il Pescara: Ferrari colpisce di testa e Bellucci ingenuamente alza il braccio. Calipò indica il dischetto e l’argentino spiazza Agostino per l’1 a 0.

Nel secondo tempo è tutta un’altra partita. Il Teramo guadagna metri, palloni e convinzione. L’episodio che ribalta psicologicamente la partita al 18’: Piacentini sbuca in area tra i centrali sempre statuari del Pescara e in acrobazia colpisce il palo.

D’Ursi, mai concreto nei metri finali, spreca il raddoppio sull’assist di Memushaj. A proposito, il capitano al 25’ si fa ammonire per proteste: era in diffida, salterà la trasferta di Pontedera.

Auteri nel finale cerca di blindare il risultato inserendo anche Diambo a centrocampo e togliendo Galano e D’Ursi. Formazione rivoluzionata con Frascatore e Bocic nei minuti finali. La confusione tattica che segue ai cambi serve al Teramo per provare a riprendersi il derby. Il Pescara in avanti è nullo, e quasi la meriterebbe una beffa. Che gli Dei del calcio inviano sull’Adriatico, puntuali. A 5’ dalla fine, cross dalla sinistra, ponte a centro area per Bernardotto che viene dimenticato da Drudi e di testa infila Sorrentino regalando il pari al Teramo. Un punto meritato per i biancorossi. Fischi assordanti dall’Adriatico per la squadra di casa. Ora Auteri rischia grosso, così questo Pescara non può andare da nessuna parte.

Il tabellino

MARCATORI Ferrari su rigore (P) al 41’ p.t.; Bernardotto (T) al 40’ s.t.

PESCARA (4-3-3) Sorrentino 6,5; Cancellotti 6, Ingrosso 5,5, Drudi 5,5, Nzita 6 (dal 37’ s.t. Frascatore s.v.); Rizzo 5, Pompetti 6,5, Memushaj 6,5 (dal 37’ s.t. Bocic s.v.); Galano 5,5 (dal 30’ s.t. Clemenza 6), Ferrari 6,5 (dal 17’ s.t. De Marchi 5), D’Ursi 5,5 (dal 30’ s.t. Diambo 5) (Radaelli, Iacobucci, Rasi, Illanes, Marilungo, Zappella, Rauti, Bocic, Frascatore, Clemenza). All. Auteri 5

TERAMO (4-3-3) Agostino 6; Hadziosmanovic 6, Bellucci 5,5, Piacentini 6,5, Rillo 5 (dal 1’ s.t. Lombardo 6,5); Mungo 6, Arrigoni 6,5, Viero 5 (dal 12’ s.t. Fiorani 5,5); Malotti 5 (dal 37’ s.t. Pinto s.v.), Bernardotto 7, Rosso 5 (dal 12’ s.t. Birligea 6) (Tozzo, Perucchini, Surricchio, Pinto, Furlan, Di Dio). All. Guidi 6

ARBITRO Calipò di Firenze 5,5.

NOTE paganti 3.915, incasso di 28.573 euro (non ci sono abbonati). Ammoniti Ingrosso (P), Bellucci (T), Pompetti (P), Viero (T), Memushaj (P), Fiorani (T). Angoli 8-1. Recupero 4’ s.t.

MIGLIORE Bernardotto.