Pescara - Taranto: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

“Siamo al completo, mancano solo Mora, squalificato, e Pellacani. Brosco c’è, sta bene. Crecco, Gyabuaa e Aloi si giocano la maglia per sostituire Mora”, dice Colombo alla viglia, parlando della formazione. Previsto il rilancio di Ingrosso in difesa dopo sei panchine consecutive. “Gioca, si sta allenando bene e avrà la sua chance”, Alberto Colombo fa il punto sulla formazione del Pescara da oppore al Taranto. Crescenzi a sinistra. Kraja mezzala, con Palmiero regista. Desogus con Cuppone e Lescano in attacco.

Il Pescara da schierare domani sera, quindi, è fatto. Colombo vuole mettersi alle spalle la settimana terribile appena terminata, tra il ko contro il Catanzaro e quello di Francavilla. “Le critiche? Conosco il calcio, mercoledì scorso abbiamo commesso degli errori, ma credo che dal punto di vista propositivo siamo stati più bravi anche di quando avevamo vinto. Le critiche fanno parte del gioco: il calcio ti fa cambiare opinione in una settimana. Io non ascolto opinioni, cerco di non leggere”, dice il tecnico del Delfino, per la prima volta in stagione stizzito e non sorridente come al solito. Il Pescara ha commesso errori non alla sua altezza, ha incassato sei gol in due gare e ha praticamente detto addio alle chance di promozione diretta. “Non abbiamo le risposte sulle cause degli errori commessi. Se fosse mancanza di condizione, non avremmo spinto fino alla fine. Magari abbiamo spinto grazie alla forza nervosa. A me, però, danno fastidio i gol subiti a Torre del Greco perché avevamo staccato la spina. Abbiamo subito gol perdendo l’uomo in inserimento e su questo dobbiamo lavorare. Direi che abbiamo avuto un calo mentale e di attenzione. Secondo me, nel complesso, tutti hanno fatto una buona partita”.

Arriva il Taranto, formazione in difficoltà, reduce da un ruolino di marca catastrofico fuori casa. Ma nell’ultimo turno, i pugliesi hanno fermato in casa la vice capolista Crotone. Meglio stare in allerta, visti i tempi che corrono… “Il Taranto è una squadra ostica, organizzata a immagine e somiglianza del suo allenatore. Mentalmente stanno anche meglio di noi, potevano anche vincere contro il Crotone. Sarà una partita difficile e impegnativa. Sanno fare bene la fase difensiva e sanno essere pericolosi sulle palle inattive”, il richiamo dell’allenatore ai suoi in vista del posticipo.

Pescara - Taranto: probabili formazioni