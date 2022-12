Pescara-Taranto 0-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Appuntamento stasera all'Adriatico per la sfida tra il Pescara e il Taranto. L'allenatore biancazzuro Colombo vuole mettersi alle spalle la settimana terribile appena terminata, tra il ko contro il Catanzaro e quello di Francavilla. Seguite la nostra diretta!

Pescara-Taranto: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+5' La partita finisce qui: biancazzurri sconfitti ancora una volta. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45'+3' angolo dalla sinistra per il Pescara.

45'+2' Contropiede di La Monica interrotto da Ingrosso, anch'egli nella lista degli ammoniti.

45'+1' Giallo anche per Brandi.

45' Ci saranno cinque minuti di recupero.

44' Fallo di Milani su Brandi, punizione alla trequarti destra ma calciata troppo frettolosamente in area preda di Plizzari.

42' Possesso palla del Taranto che prova a congelare il match.

41' Fallo di Brandi su Kolaj, il Pescara prova in qualche modo a farsi pericolosa ma il tempo stringe.

39' Pescara finirà in 9 visto che Palmiero non ce la fa a rientrare.

38' dentro La Monica per Guida.

34' in campo Romano per Labrola mentre Palmiero viene medicato a bordo campo, Pescara temporaneamente in 9.

34' Ferrara in area per Tommasini con il piattone alto da due passi!

33' Palmiero ha un problema al ginocchio destro e zoppica vistosamente ma ha esaurito i cambi!

32' angolo di Milani dalla destra, sul primo palo allontana di testa Antonini.

31' in campo Brandi per Mastromonaco.

30' punizione dal limite per Milani, tentativo a giro con il mancino verso il primo palo, palla sul fondo.

29' bolide dalla distanza di Milan con il mancino, respinge in tuffo Vannucchi! Sull'angolo nulla di fatto.

26' fermato in offside Delle Monache.

22' In campo Gyabuaa per Cuppone.

20' Ammonito Labriola per un intervento su Vergani.

19' Pescara in 10 uomini. Ingenuo secondo fallo di Kraja che ha fermato una ripartenza: già ammonito, deve lasciare il campo.

16' lascia il campo Crescenzi, dentro Milani.

15' tentativo di Formiconi ma in area alza la mira.

14' giallo anche per Crescenzi, intervento in ritardo per lui Formiconi.

10' Dopo dieci minuti siamo sempre fermi sullo 0-2 in favore degli ospiti.

9' fallo tattico su Guida da parte di Kraja, giallo anche per lui.

7' sulla punizione dalla sinistra, palla scodellata in area ma c'è una carica su Vannucchi.

6' giallo a Evangelisti, è il terzo del match dopo Aloi e mister Capuano.

4' Dentro Mazza per Provenzano tra gli ospiti.

2' Contropiede del Taranto con Mastromonaco concluso da Guida da posizione ravvicinata e palla sopra la traversa.

1' Si riparte con il secondo tempo del match, Colombo effettua un triplice cambio: dentro Delle Monache, Kolaj e Vergani per Aloi, Lescano e Desogus.

PRIMO TEMPO - 45'+2' Si chiude il primo tempo con il doppio vantaggio per il Taranto sul Pescara. Decisive le reti di Manetta e Tommasini. Dopo un buon avvio dei biancazzurri gli ospiti hanno preso il pallino del gioco sfruttando al meglio due errori difensivi. A più tardi per il secondo tempo.

45'+1' Raddoppia il Taranto! Su cross ben calibrato dalla sinistra, da due passi Tommasini stacca in mezzo a due giocatori: nulla da fare per Plizzari!

45' Ci saranno due minuti di recupero.

44' Ammonito per proteste Capuano.

42' Contropiede del Taranto che non riesce a concludere con Guida su efficace raddoppio di marcatura e dall'altra parte su palla pennellata in area colpo di testa per Lescano, parata plastica per Vannucchi.

40' Si fa sotto anche Crescenzi dal limite, ma una leggera deviazione rende la traiettoria di facile lettura per Vannucchi.

40' Conclusione di Desogus deviata che arriva facile tra le braccia del portiere.

37' Ci prova Mastromonaco dai 25 metri ma è un passaggio al portiere, dall'altra parte Aloi pesca sul secondo palo Desogus che di testa in tuffo colpisce sul fondo non accorgendosi di essere libero in area avrebbe potuto tentare un controllo per poter calciare meglio.

36' Nel momento migliore del match gli ospiti vanno in vantaggio.

34' Goal di Manetta! Punizione dai 30 metri verso il secondo palo, torre di Antonini per il compagno lesto a infilare da due passi e biancazzurri puniti nuovamente su palla inattiva!

33' giallo per Aloi che ha interrotto un contropiede avversario dopo un suo errore in possesso palla

29' Kraja per Desogus che in area tenta un cross basso, sfera deviata sul fondo.

27' prova il Taranto con il possesso palla, abbozza un pressing il Pescara.

23' punizione per il Taranto dal vertice sinistro dell'area, batte Provenzano verso il primo palo ma Lescano devia sul fondo per il corner agli avversari.

19' scarico di Cuppone per Kraja, tentativo con il destro quasi dal limite dell'area in posizione centrale ma non inquadra lo specchio della porta.

16' primo angolo dalla destra per il Pescara ma la difesa libera.

15' Giunti al quarto d'ora siamo sempre fermi sul pareggio a occhiali.

14' Cross di Cancellotti, al difesa in area allontana di testa.

10' conclusione con il destro dai 25 metri di Aloi, palla molto alta sopra la traversa.

8' cross dalla destra, è ancora Cuppone a tentare la conclusione in area questa volta di testa ma alza la mira.

4' destro in area per Cuppone, conclusione larga.

2' verticalizzazione per Cuppone chiuso in area dal raddoppio di marcatura, interviene Vannucchi in uscita.

1' Si parte. Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia biancazzurra, Taranto con la casacca gialla.

Pescara-Taranto: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1) - Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Crescenzi; Aloi, Palmiero, Kraja; Cuppone, Desogus; Lescano. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Boben, De Marino, Milani, Saccani, D’Aloia, Gyabuaa, Germinario, Crecco, Delle Monache, Kolaj, Vergani, Tupta. All. Colombo.

TARANTO (3-5-1-1) - Vannucchi; Manetta, Antonini, Evangelisti; Mastromonaco, Provenzano, Labriola, Formiconi, Ferrara; Guida; Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Vona, Granata, Mazza, Brandi, Maiorino, La Monica, Sakoa, G. Romano. All. Capuano

Reti: 34' pt Manetta, 45' pt Tommasini

Recupero: 2' pt, 5' st

ARBITRO: Sajmir Kumara di Verona. ASSISTENTI: Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Lorenzo Giuggioli di Grosseto. QUARTO UOMO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.