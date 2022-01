Pescara, tamponi negativi ma la serie C si ferma

Dopo i tamponi effettuati ieri al Poggio degli ulivi, nessun componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid. Tutti negativi i giocatori di Auteri, che oggi pomeriggio potranno quindi svolgere il primo allenamento dell'anno in vista del ritorno in campo.

Che non ci sarà sabato prossimo 8 gennaio, in casa contro la Carrarese. La Lega Pro ieri ha infatti deciso di rinviare i match della seconda giornata di ritorno a causa dell'emergenza Covid che sta paralizzando il lavoro di molti club della categoria (e non solo). La decisione è arrivata dal presidente Ghirelli “sentiti i membri del Consiglio Direttivo – si legge in una nota – considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ci troviamo in una situazione di incertezza a causa dei contagi da pandemia. Siamo consapevoli del ruolo sociale che rappresenta il calcio. Guardiamo, con estrema attenzione, alle misure che il governo Draghi ha preso e sta per prendere per fronteggiare la quarta ondata della pandemia in Italia e ne condividiamo l’impostazione. Preoccupa l’aumento esponenziale, giorno dopo giorno, del numero dei contagiati. Rinviare una giornata di campionato determina certamente disagi e crea problemi sul come e quando recuperare, ma, usando intelligenza ed esperienza, saremo in grado di trovare la soluzione”.

Il calendario del girone B di serie C, quindi, riparte dalla terza giornata di ritorno mentre sono state modificate 5a e 6a giornata per inserire, con un turno infrasettimanale, il recupero della 2a giornata. Pescara - Carrarese si giocherà mercoledì 2 febbraio alle 21 all'Adriatico. La 5a di ritorno si giocherà interamente di domenica pomeriggio alle 14:30 (Viterbese - Pescara), la 6a giornata domenica 6 febbraio (Pescara - Gubbio all'Adriatico alle 14:30), ad eccezione del posticipo Modena - Cesena, in programma lunedì 7 febbraio alle 21.

Il Pescara giocherà quindi la prima partita del 2022 sabato 15 gennaio alle 14:30 in trasferta contro la Vis Pesaro. Quel giorno Auteri ritroverà Rizzo (a meno che non venga ceduto nel frattempo), che ha scontato le 4 giornate di stop, ma non avrà a disposizione Pompetti e Illanes, entrambi squalificati per un turno.