Verso Pescara-Spal, ecco le probabili formazioni

Prosegue il cammino del Pescara verso la gara casalinga contro la Spal. All’Adriatico torneranno gli ex Tumminello, Di Francesco, Valoti, Asencio e Viviani. Quest'ultimo, però, non giocherà perché indisponibile. Anche il tecnico Pasquale Marino è una vecchia conoscenza dei biancazzurri, avendoli allenati qualche stagione fa.

Mister Grassadonia parlerà questa mattina mentre continuano gli allenamenti in vista della partita di Serie B che si disputerà nel pomeriggio di domani, sabato 6 marzo (fischio d'inizio alle ore 14), arbitrata da La Penna di Roma 1.

In casa Delfino si recuperano Ceter, Sorensen e Riccardi, ma non Tabanelli. In dubbio Balzano. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Bellanova dovrebbe essere titolare dal primo minuto, con Maistro confermato a centrocampo. In attacco dovrebbero esserci Giannetti e Odgaard.