Pescara-Spal 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Grassadonia, da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara ospita la Spal. Ecco la nostra cronaca in tempo reale

Pescara-Spal: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico. Tra poco la gara avrà inizio. Il neo allenatore del Pescara Grassadonia ha all'attivo due pareggi e una vittoria su tre partite, e vuole dunque allungare questa striscia positiva.

1' La partita è cominciata. 8' Ingenuo intervento di Scognamiglio su Mora: calcio di rigore per la Spal. Dal dischetto va l'ex Valoti: è goal. Ospiti già in vantaggio. 20' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Okoli (ammonito) su Odgaard. 26' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Valoti (cartellino giallo) su Busellato. 33' Ammonito anche Drudi per fallo sull'ex biancazzurro Asencio. 37' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Busellato (ammonito) su Sernicola.

44' Secondo cartellino giallo e, di conseguenza, espulsione per Drudi dopo un battibecco con Mora: biancazzurri in dieci. 45' Il primo tempo si conclude con il vantaggio degli ospiti e l'inferiorità numerica dei padroni di casa. Il match si mette male.

46' Al via il secondo tempo. 55' Sostituzione nel Pescara: entra Rigoni, esce Dessena. 60' Il Delfino cerca di reagire ma non riesce ad agguantare il pareggio. 70' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Sernicola (ammonito) su Odgaard (Pescara). 80' Padroni di casa ancora in difficoltà. 93' Colpo di testa di Scognamiglio sugli sviluppi di un corner, pallone sul primo palo terminato alto di un soffio sopra la traversa. La partita finisce qui. Grazie per averci seguito e alla prossima.

Pescara-Spal: il tabellino

PESCARA (3-5-2): Fiorillo, Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Guth, Masciangelo, Dessena, Busellato, Machin, Giannetti, Odgaard. A disp.: Alastra, Sorensen, Nzita, Rigoni, Valdifiori, Fernandes, Memushaj, Maistro, Capone, Vokic, Galano, Ceter. All. Grassadonia.

SPAL (3-5-2): Thiam, Ranieri, Missiroli, Valoti, Di Francesco, Sernicola, Mora, Okoli, Vicari, Asencio, Sala. A disp.: Gomis, Wozniak, Tomovic, Spaltro, Esposito, Murgia, Segre, Strefezza, Dickman , Seck, Tumminello, Paloschi. All. Marino

Reti: Valoti 9' pt

Espulsi: Drudi 44' pt

Recupero: 3' pt, 4' st

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1