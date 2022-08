Pescara, ecco la nuova data d'inizio del campionato

E' ufficiale: la serie C 2022/2023 partirà il prossimo 4 settembre. La Lega Pro lo ha comunicato con una nota ufficiale: lo slittamento del via ai tre gironi diventa realtà, dopo le ipotesi circolate negli ultimi giorni, in seguito al ricorso presentato dal Campobasso al Consiglio di Stato, che verrà discusso dai giudici il prossimo 25 agosto, solo tre giorni prima della data inizialmente fissata per l'avvio della prossima serie C. Impossibile presentare i calendari dei tre gironi prima del 25, impossibile quindi partire. Anche con la Coppa Italia, che addirittura viene rinviata a data da destinarsi e sicuramente scatterà solamente dopo il via al campionato con il primo turno, che diventerà un impegno infrasettimanale nelle prime settimane di settembre (mercoledì 7 o 13). Anche il campionato sarà costretto agli straordinari per rispettare le scadenze fissate dalla Lega Pro già da tempo: la settimana persa ad agosto verrà recuperata inserendo un turno infrasettimanale in più nel girone d'andata, andando quindi ad intasare non poco il programma di lavoro delle squadre nei prossimi mesi assieme ai turni infrasettimanali già previsti e ai vari step di Coppa, per le formazioni che andranno avanti nella manifestazione. Tutto rimandato per il via ufficiale alla stagione: i calendari verranno presentati dopo il 25 agosto a Roma, da lì scatterà il conto alla rovescia.

La nota Lega Pro

“Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato".