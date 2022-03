Pescara - Siena: la vigilia di Auteri, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Pescara torna all'Adriatico dopo tre trasferte consecutive: domani pomeriggio, alle 17:30, i biancazzurri ospitano il Siena, partita per disputare un torneo di vertice, ma rimasta indietro e ora a caccia di un posticino in fondo alla griglia dei play-off del girone B. Il Pescara deve smaltire e sfogare sul campo la rabbia per il ko subito a Modena al 95'.

La vigilia di Auteri

Il tecnico siciliano ha da poco terminato la consueta conferenza stampa preegara. Nell'occasione, ha fatto il punto sui giocatori indisponibili: "Oltre Drudi squalificato, sono tutti disponibili a parte Delle Monache e Chiarella. Cernigoi e Pontisso sono al 50% della condizione fisica. L’esclusione di Ferrari a Modena? Aveva preso una botta alla costola e non si è allenato per cinque giorni. Illanes o Ierardi al posto di Drudi? Sono due giocatori affidabili, non è una scelta facile", le dichiarazioni di Auteri.

Sull'avversaria di domani, l'allenatore ha detto: "Il Siena ha buone qualità, palleggia bene e noi dobbiamo essere corti e compatti. Dobbiamo solo vincere ma non sarà semplice. Abbiamo raccolto meno rispetto a quanto fatto in campo ma sono intervenuti altri fattori perché siamo incappati in decisione avverse. Siamo un gruppo che esprime coralità. Non dobbiamo fare sbavature perché anche la minima ci penalizza tantissimo".

Auteri ha ancora il dente avvelenato per il ko di Modena e per l'esultanza degli emiliani e del suo collega tesser: "Io a Modena avrei preso la squadra dopo quella vittoria avvenuta in quel modo e riportata nello spogliatoio perché avrei provato imbarazzo, ma ognuno ha una propria etica e una propria morale, mi sarei comportato diversamente".

Probabili formazioni

PESCARA (4-2-3-1): 22 Sorrentino; 13 Zappella, 5 Illanes, 38 Ingrosso, 27 Veroli; 21 Pompetti, 19 De Risio; 17 Rauti, 20 Pontisso, 7 D’Ursi; 9 Ferrari. Allenatore: Auteri.

SIENA (3-5-1-1): 1 Lanni; 20 Mora, 19 Terzi, 4 Dumbravanu; 7 Di Santo, 24 Bianchi, 27 Meli, 8 Pezzella, 33 Favalli; 17 Guberti; 99 Paloschi. Allenatore: Padalino.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.

Pescara - Siena: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Siena in programma domani, domenica 6 marzo, alle 17:30,, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258 e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.