Pescara - Siena: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Pescara torna all'Adriatico dopo tre trasferte. Oggi pomeriggio alle 17:30 i biancazzurri ospitano il Siena. Auteri conferma il modulo delle ultime settimane, ma rilancia Ferrari al centro dell'attacco. Drudi squalificato: al suo posto dubbio tra Illanes e Ierardi per fare coppia con Ingrosso. Rauti favorito su D'Ursi a sinistra. Ancora assenti: Memushaj, Diambo, Delle Monache e Chiarella.

Il Siena con un solo attaccante (l'ex Milan e Parma Paloschi). Diversi assenti per Padalino: Pezzella, Crescenzi, Terigi, Kerbache, infortunati, Caccavallo, scelta tecnica.

Probabili formazioni

Pescara (4-2-3-1) Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, Rauti; Ferrari. A disp. Iacobucci, Sorrentino, Cancellotti, Frascatore, Ierardi (Illanes), Nzita, Rasi, Blanuta, Cernigoi, D’Ursi. All. Auteri.

Siena (3-5-1-1) Lanni; Mora, Terzi, Dumbravanu; Laverone, Bianchi, Guillaumiere, Meli, Favalli; Disanto; Paloschi. A disp. Mataloni, Bastianello, Farcas, Bani, Cardoselli (Meli), Fabbro, Guberti, Ardemagni. All. Padalino.

Pescara - Siena: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Siena in programma domani, domenica 6 marzo, alle 17:30,, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258 e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.