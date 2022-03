Pescara - Siena 2-1: partita, tabellino e voti

Il Pescara ritrova la vittoria dopo l’amarezza di Modena e sale momentaneamente al quarto posto, in attesa della Virtus Entella, protagonista del posticipo del lunedì contro la Carrarese.

Il 2 a 0 sul Siena matura con un gol per tempo. Una partita iniziata a mille all’ora da Rauti&co, ma resa complicata dagli errori sotto porta di Ferrari e dalla prudenza dei toscani, che cercano di addormentare il match. Il vantaggio arriva con un autogol prima dello scadere, poi ad inizio ripresa qualche brivido e il raddoppio firmato da Ferrari, servito da una giocata da applausi di Clemenza. Gli avversari crollano anche a livello mentale e per De Risio e compagni è pura gestione per una mezzora abbondante. Ininfluente il gol toscano di Ardemagni al 4’ di recupero. Prossima tappa a Olbia, contro i sardi che oggi hanno espugnato il Braglia di Modena.

La cronaca

La partita si apre con un Rauti imprendibile. Pazzesco lo sprint dell'ex Toro sulla sinistra (10’): brucia Laverone, alza la testa e porge a Ferrari la palla del vantaggio, ma l’argentino col piattone spara su Lanni, bravo e fortunato a trovare il bomber biancazzurro ancora “freddo”. Anche Pompetti vuole che il suo numero 9 si sblocchi: al 14’ corridoio verticale, l’attaccante sbuca in area davanti a Lanni ma calcia di nuovo addosso al portiere senese.

Il Pescara deve adeguarsi ai ritmi blandi voluti dal Siena, anche perché non riesce ad imporre il proprio tempo sul match. Serve un episodio fortunato per rompere la cortina di ferro del Siena. Da un corner di Pompetti, qualche secondo prima dell’intervallo, la squadra di Auteri la sblocca: Pompetti calcia forte sul primo palo, Rauti prova a deviare il pallone, ma è Favalli a indirizzarlo nella propria porta con una torsione da bomber di razza. Il Pescara torna negli spogliatoi con un prezioso vantaggio, mentre il Siena perde anche il suo uomo di punta, Paloschi, che esce dall’Adriatico in barella.

Padalino inserisce Ardemagni, altra grande firma del Siena. L’ex bomber del Frosinone in un minuto confeziona due palle gol: Sorrentino con i piedi decisivo nel salvare i biancazzurri.

Il Pescara, se vuole, c’è e può fare ancora male: Pontisso e Rauti un minuto costruiscono un pallone buono per Clemenza a centro area, ma il sinistro dell’ex juventino si alza di poco sopra la traversa. L’atteggiamento del Delfino al rientro dagli spogliatoi è, come spesso capitato finora, poco convincente.

Prima che parta la girandola dei cambi, però, Clemenza all’11’ illumina la scena con l’ennesima giocata d’alta scuola della sua annata: verticalizzazione improvvisa per l’inserimento di Ferrari che si ritrova davanti un pallone da spingere solo in rete: piatto che fulmina Lanni e fa 2 a 0. E’ il tredicesimo centro stagionale del Loco.

Il Pescara potrebbe chiudere i conti con largo anticipo sfondando in contropiede. Al 15’ Clemenza spalanca a Pontisso le porte del paradiso: il trequartista calcia a giro con il piatto, ma la parte interna della traversa ricaccia il pallone in campo, tenendo aperto il match. Poi è solo controllo, senza emozioni fino al 49', quando Ardemagni con il sinistro buca Sorrentino e accorcia, ma non c'è più tempo per il Siena.

Il tabellino

MARCATORI Favalli (S, autorete) al 45’ p.t.; Ferrari (P) all’11’, Ardemagni (S) al 49’ s.t.

PESCARA (4-2-3-1) Sorrentino 6,5; Zappella 6,5 (dal 37’ s.t. Ierardi s.v.), Illanes 6, Ingrosso 6, Veroli 6,5; Pompetti 6,5 (dal 16’ s.t. Nzita 6), De Risio 6,5; Clemenza 7, Pontisso 6,5 (dal 23’ s.t. Cancellotti 6), Rauti 7 (dal 17’ s.t. D’Ursi 6); Ferrari 6,5 (dal 23’ s.t. Blanuta 6) (Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Cernigoi, Frascatore). All. Auteri 6.

SIENA (3-5-2) Lanni 6,5; Laverone 5 (dal 28’ s.t. Mora s.v.), Terzi 5,5, Dumbravanu 5,5; Disanto 6,5, Bianchi 6 (dal 39’ s.t. Bani s.v.), Guillaumier 6, Meli 5,5 (dal 23’ s.t. Cardoselli s.v.), Favalli 5; Guberti 5 (dal 28’ s.t. Fabbro s.v.), Paloschi 5,5 (dal 1’ s.t. Ardemagni 6,5) (Mataloni, Farcas, Bastianelli). All. Padalino 5.

ARBITRO Grasso di Ariano Irpino 6.

NOTE paganti 1.472, incasso di 6.880 euro (non ci sono abbonati). Ammoniti Pontisso (P), . Angoli -. Recuperi 1’ p.t., 4’ s.t.