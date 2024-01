Pescara-Sestri Levante, è un Delfino coi cerotti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Un Delfino coi cerotti va all'assalto del Sestri Levante per portare a casa altri punti preziosi nella caccia al terzo posto. Battere il Sestri, regolato all'andata per 2-1, significherebbe in un colpo solo cancellare il ko-beffa col Perugia nell'ultimo turno interno e centrare la prima vittoria all'Adriatico del 2024 e del girone di ritorno. Oltre che, ovviamente, dare continuità all'acuto importantissimo di Arezzo. In classifica, la matricola Sestri Levante occupa il quart’ultimo posto con 22 punti, di cui 9 conquistati in trasferta. Non sembra un avversario irresistibile...

LE ULTIME - Pescara in emergenza in avanti. Con Tommasini ceduto e la coppia Accornero-Vergani infortunati Zeman ha scelte obbligate. Il tridente sarà quello composto da Merola, Cuppone (occhio agli ultimi giorni di mercato, può partire in caso di offerta irrinunciabile) e Cangiano con Masala ed i baby della Primavera Palumbo e Zeppieri in panchina. Mancheranno anche Staver, che è stato aggregato alla Primavera di Stella, e gli infortunati Accornero, Pellacani e Dagasso. Questi ultimi due ed Accornero saranno pronti per il derby con il Pineto, per Vergani bisognerà attendere almeno un mese. Sul fonte opposto, tutti a disposizione del tecnico Enrico Barilari. Il miglior marcatore della truppa è il 24enne Riccardo Forte con 8 gol, fratello minore di quel Luca che è stato in epoca Oddo attaccante del Pescara con 7 presenze e 1 gol (ha giocato anche al Teramo dove ha totalizzato 10 presenze).

ARBITRO - Sarà Filippo Colaninno della sezione di Nola (al debutto con il Delfino) a dirigere Pescara - Sestri Levante, match valido per la 4° giornata del girone di ritorno. Il fischietto verrà coadiuvato dagli assistenti Luca Bernasso della sezione di Milano e Ionut eusebiu Nechita della sezione di Lecco. Quarto uomo: Marco Ferrara della sezione di Roma 2.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari;Floriani, Brosco, Di Pasquale, Milani; Franchini, Squizzato, Aloi; Merola, Cuppone, Cangiano. All. Zeman

Sestri Levante (4-3-2-1): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Furno; Candiano, Sandri, Parlanti; Gala, Forte; Margiotta. All. Barilari

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Sestri Levante, partita valida come turno N.23 del girone B Lega Pro, in programma sabato 27 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now