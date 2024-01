Pescara Sestri Levante: la cronaca live della partita [LIVE]

Fischio d'inizio alle 18,30 nello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per il match fra i biancazzurri e il Sestri Levante. Zeman cerca conferme e il Delfino punta ai tre punti.

PRIMO TEMPO

Un minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva. Inizia il match. Biancazzurri che cercano fin da subito di prendere in mano il gioco. Al 5' però è pericoloso il Sestri Levante con Margiotta, palla sopra la traversa. Quattro corner per il Pescara in 10 minuti, ma nulla di concreto e pericoloso fino ad ora da parte dei giocatori di Zeman. Partita dai ritmi non molto alti, biancazzurri che continuano ad avere il controllo del pallone ma non riescono a creare occasioni da gol. Al 27' lampo di Cuppone che porta in vantaggio il Pescara: 1-0 per il Delfino.



PESCARA Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Milani; Franchini, Aloi, Tunjov; Merola, Cuppone, Cangiano. A disposizione Gasparini, Mesik, Moruzzi, Pierno, Squizzato, De Marco, Masala, Palumbo, Zeppieri. Allenatore Zeman.

SESTRI LEVANTE Anacoura; Podda, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Gala, Sandri; Candiano; Forte, Margiotta. A disposizione Balducci, Raspa, Troiano, Andreis, Omoregbe, Schirru, Fossati, Grosso, Regini, Matteucci, Raggio Garibaldi. Allenatore Barilari.