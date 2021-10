Segna sempre "el Loco", ma al Pescara non basta

Non bastano i gol del Loco. Franco Ferrari a Siena trova il quinto gol stagionale in campionato (il terzo consecutivo), ma il Pescara non va oltre il pari al Franchi contro un avversario in dieci per oltre un tempo: “Sono contento per la prestazione, ma mi dispiace per la squadra. Vogliamo vincere, ma purtroppo non arrivano i risultati. La classifica marcatori? Non ci penso, preferisco che la squadra vinca e che tutti siano contenti”, le parole del “Loco”.

Deluso per la panchina iniziale? “Qui abbiamo una rosa ampia, siamo tutti titolari. Ho giocato due partite intere, non mi aspettavo di giocare dall’inizio anche oggi. I miei obiettivi? Sogno la serie A, lavoro tutti i giorni per quello. Vengo da un anno difficile in cui non ho giocato tanto. Ora voglio vivere una stagione diversa”.

Nel recupero, il bomber argentino poteva regalare la vittoria ai biancazzurri con un altro colpo di testa uscito di pochissimo: "Ci serve un pizzico di fortuna, per un soffio non abbiamo concretizzato alcune occasioni, ad esempio il mio colpo di testa nel finale. Lavoriamo al massimo, siamo uniti e determinati, crediamo nella rimonta", le parole dell'ex centravanti del Como.

Domenica prossima all'Adriatico (ore 14.30) arriva l'Olbia: per Auteri e i suoi la vittoria diventa quasi un obbligo.