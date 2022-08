Per il Pescara due nuove amichevoli: sedi, date e orari

Serie C Girone C

Il Pescara ha iniziato l'ultima fase del suo precampionato, che si chiuderà con il debutto nel girone C di serie C del prossimo 4 settembre. Si continuerà a lavorare al Poggio degli ulivi in attesa dell’inizio del campionato di Lega Pro (e della Coppa Italia, che scatterà eccezionalmente dopo la prima giornata): il motivo è il noto ricorso del Campobasso al Consiglio di Stato, che verrà discusso soltanto il prossimo 25 agosto e che potrebbe portare clamorosamente ad un girone C a 21 squadre.

La squadra di Alberto Colombo ha ripreso ieri i lavori, con quattro situazioni da monitorare: differenziato per Marco Delle Monache e Alessio Rasi; stop anticipato per Jordan Amore; percorso di recupero Luca Crecco. Oggi doppia seduta di lavoro presso il centro sportivo Biancazzurro Delfino Training Center e pranzo all'Ekk Hotel. Si avvicinano i due impegni di Penne e Città Sant'Angelo in programma nel prossimo fine settimana: sabato pomeriggio a Penne contro la formazione locale di Promozione (ingresso gratuito) e domenica al Petruzzi contro l'Angolana (5 euro il biglietto, incasso devoluto in beneficenza).

Nuove amichevoli

Non potendo scendere in campo per le prime sfide ufficiali della stagione 2022/2023, la società ha organizzato due nuove amichevoli nelle ultime domeniche del mese, quelle in cui erano previste all'inizio le gare di Coppa Italia e della prima giornata, questa volta contro squadre di pari categoria (ma del girone B). Ecco i nuovi appuntamenti: Pescara- Rimini, il 21 agosto con calcio d’inizio alle ore 17 allo Stadio "Di Febo" di Silvi Marina e Pescara – Vis Pesaro, il 28 agosto alle ore 18, allo Stadio Adriatico di Pescara.