Pescara, a Sebastiani l'ottanta per cento delle quote

Serie C Girone C

Il Pescara sempre più nelle mani del presidente Daniele Sebastiani: il numero uno del club, e azionista di maggioranza, ha aumentato il proprio pacchetto passando ad una quota che sfiora l’80%. Questo perchè la Cimmav dell’ex a.d. Danilo Iannascoli, dichiarata fallita lo scorso dicembre, non ha potuto ottemperare pro quota (11%) all’ultima ricapitalizzazione. Invariate le partecipazioni degli altri soci di munoranza, tra cui l'imprenditore uruguaiano Victor Mesa, che ha mantenuto il 10%, e la partecipazione del vice presidente Gabriele Bankowski.

La notizia è stata data ieri da Tv6, che ha annunciato l'uscita di scena dal Pescara di Iannascoli: Una volta porata a termine l'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, che era stata approvata dall'assemblea dei soci su proposta del CDA a seguiro della perdita rilevata nell'ultimo esercizio al 30 giugno 2022 di 8,7 milioni di euro e di un patrimonio netto negativo. E in conseguenza alla rinunciare allai sterilizzazione delle perdite come da benefici concessi da provvedimenti legistlativi anti Covid. La copertura dell'ultima perdita e di quella dell'esercizio precedente, 7,2 milioni di euro, è stata realizzata attraverso l'impiego di riserve presenti nel bilancio per 12,6 milioni e appunto azzerando il capitale sociale per 3 milioni e ricostituendolo successivamente per l'importo di 200mila euro. Con Cimmav srl dichiarata fallita a dicembre e impossibilitata a versare per la quota spettante pari al 10% del capitale, quella parte è stata rivelata da Sebastiani che ora risulta detenere il 79,6% del capitale sociale".