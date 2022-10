Pescara, Sebastiani: "Il futuro della società? Sono sempre al lavoro..."

Tra il discorso ancora in stand by su possibili nuovi soci, il mercato di gennaio (si parla di un colpo clamoroso in difesa) e il record di vittorie esterne, il presidente Daniele Sebastiani guarda al futuro con grande fiducia. “Siamo una squadra giovane, ma fatta di giovani bravi. Colombo? Delli Carri è l’artefice: ha scelto il tecnico e costruito la squadra, puntando su tanti ragazzi. Gli faccio i complimenti. In silenzio e con umiltà ha allestito una bella rosa e scelto un bravo tecnico. Il progetto deve crescere, siamo lì e abbiamo forse sbagliato finora la partita contro il Monterosi, e non solo per colpa nostra. Contro il Crotone, nell’unico scontro diretto finora giocato, forse sarebbe stato più giusto un pari… Il nostro progetto è solo all’inizio, quando saremo a pieno regime sicuramente potremo capire davvero quale sarà il nostro obiettivo”, ha detto il presidente.



Delfino ancora a meno tre dalla coppia di testa calabrese del girone C, eppure c’è chi scarica il peso del ruolo di favorita sulle spalle dei ragazzi di Colombo. Come il tecnico abruzzese (ed ex) del Catanzaro, Vincenzo Vivarini. “Vivarini dice che il Catanzaro è dietro di noi nelle gerarchie? E’ chiaro che ognuno cerca di scrollarsi di dosso le responsabilità. Ma in questo girone Catanzaro e Crotone sono due formazioni attrezzatissime e con un organico non rivoluzionato come il nostro: la responsabilità è tutta loro al momento”.

A gennaio si vocifera di un grande colpo in difesa per completare la rosa, dopo l’infortunio subito da Pellacani: “Abbiamo una rosa completa, anche se c’è stato l’infortunio di Pellacani. Ma Brosco, Ingrosso, Boben e Cancellotti hanno dimostrato di sopperire a questa mancanza, anche se consideriamo Pellacani un giocatore importante per la categoria”.



Dopo mesi di conto alla rovescia, tutto è rimasto fermo alla voce ingressi in società (anche la presenza di Ferrero nei giorni scorsi aveva scatenato le fantasie dei tifosi e le polemiche sui social): Sebastiani, però, conferma che il lavoro sotto traccia per rinforzare il club non si ferma. “Sto lavorando per questo, purtroppo non è semplice trovare acquirenti per delle società come la nostra. Entro questa stagione porterò dentro delle persone perché per guardare al futuro con tranquillità e ambizioni la società va rinforzata. Negli ultimi cinque anni non ho ricevuto aiuti da nessuno, anzi qualcuno ha provato in tutti i modi a metterci i bastoni tra le ruote. Ma noi siamo andati avanti e senza problematiche. In città si parla di milioni di debiti per questo club, ma penso che faccia parte del gioco nella realtà di Pescara: quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba...”, chiude Sebastiani, con una neanche tanto velata frecciata nei confronti dell'ex ad Iannascoli.