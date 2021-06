Il Pescara saluta Vincenzo Salini e Michele Abate

Il Pescara saluta il responsabile sanitario Vincenzo Salini e il fisiatra Michele Abate. I due professionisti concludono, infatti, il loro rapporto di collaborazione con il Delfino, da poco retrocesso in Lega Pro.

In una breve nota, la società ringrazia Salini e Abate "per la collaborazione e il lavoro svolto in questi anni per i colori biancazzurri", augurando loro "le migliori fortune personali e professionali". Abate si era dimesso lo scorso febbraio ma, nel giro di pochi giorni, aveva ritirato la propria decisione tornando nello staff biancazzurro. Ora l'addio è ufficiale.