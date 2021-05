Pescara-Salernitana gara a rischio, sarà rinforzato il servizio di ordine pubblico

Per la precisione, i granata salirebbero in Serie A proprio in caso di vittoria all'Adriatico. Per questo motivo la Questura di Pescara si sta già organizzando

Con i biancazzurri già retrocessi in Serie C, Pescara-Salernitana si preannuncia come una gara a rischio, e pertanto sarà rinforzato il servizio di ordine pubblico. Si teme, infatti, l'arrivo in città dei tifosi campani, nonostante la partita sia a porte chiuse, poiché la loro squadra è vicina alla promozione in A. Per la precisione, i granata salirebbero nella massima serie proprio in caso di vittoria all'Adriatico.

Pertanto lunedì 10 maggio, giorno in cui è previsto l'incontro, la Questura di Pescara ha previsto - come detto - un rinforzo del servizio di ordine pubblico all'esterno dello stadio, considerando anche i rapporti non idilliaci tra le due tifoserie, oltre che la delusione dei supporter biancazzurri per il ritorno in Lega Pro dopo undici anni.