Pugno duro del Pescara, biancazzurri in ritiro fino alla gara con il Chievo

Pugno duro del Pescara, che ha deciso di mandare i biancazzurri in ritiro nell'Ekk Hotel fino alla gara con il Chievo in programma il prossimo 31 luglio. La sconfitta patita ieri a Trapani, come prevedibile, ha rappresentato un punto di non ritorno.

In altre parole, fino al termine del campionato la squadra sarà in ritiro, dove preparerà le partite con Livorno e - appunto - Chievo. Si comincia da questa sera, 25 luglio. Il presidente Daniele Sebastiani ha evidentemente perso la pazienza e ha deciso di lanciare un segnale forte a tutto il gruppo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi sono ripresi gli allenamenti con una seduta di scarico per chi è sceso in campo nella partita contro i siciliani; partitelle a tema per il resto del gruppo. Domani sono previsti tamponi al mattino e, a seguire, una seduta tecnico-tattica al Delfino Training Center.