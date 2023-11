Pescara-Rimini 1-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buonasera dall'Adriatico e benvenuti alla diretta del big match di Serie C tra Pescara e Rimini. Vincere per archiviare la crisi e poi proiettarsi già alla partitissima con il Cesena, stante il rinvio della gara di Pontedera: è questo l'obiettivo del Pescara per questo posticipo di lunedì 13 novembre allo stadio Adriatico, con fischio d'inizio alle ore 20:45. La vittoria in Coppa Italia contro il Pineto di certo ha innalzato il morale della truppa, ma quel successo non può certificare la guarigione di un Delfino che nelle ultime 6 partite ha totalizzato la miseria di 4 punti. Staremo a vedere.

Pescara-Rimini: la cronaca

46' Il primo tempo finisce qui: a più tardi per la cronaca della ripresa!

45' Si giocherà ancora per un minuto.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

35′ Pareggio del Rimini: Morra batte una punizione dopo un fallo di Pellacani dal limite, la barriera del Pescara devia e Plizzari non può nulla. 1-1.

32′ Merola, con un mancino superbo, costringe Colombi a fare il gatto: grande parata in tuffo!

24' Si rifà sotto Morra con un diagonale insidioso, ma Pellacani spedisce in corner. Anche stavolta nessun esito dalla bandierina.

21′ Brivido per il Pescara: Morra, approfittando di un contropiede, rischia di andare in goal a porta vuota ma Floriani lo anticipa, mandando in corner e sventando ogni pericolo. Nulla di fatto dai successivi sviluppi.

18' I biancazzurri cercano il raddoppio. Marola, servito da Vergani, ci prova dal limite ma la sua conclusione è telefonata: nessun problema per Colombi.

15' Dopo il primo quarto d'ora il Delfino conduce di misura la gara. Rimini incapace di reagire.

3' Arriva il goal dei padroni di casa! Milani, con un tiro rasoterra dal limite dell'area, riesce a metterla nell'angolino basso su assist di Accornero! 1-0!

1' Si comincia!

Pescara-Rimini: il tabellino

PESCARA (4-3-3) - Plizzari; Floriani, Brosco, Pellacani, Milani; Aloi, Squizzato, Mora; Merola, Vergani, Accornero. A disp. Ciocci, Barretta, Di Pasqual, Masala, Pierno, Manu, Staver, Moruzzi, De Marco, Cuppone, Dagasso, Tommasini, Cangiano, Franchini. All. Zeman.

RIMINI (4-3-3) - Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gorelli, Semeraro; Megelaitis, Langella, Lombardi; Lamesta, Morra, Cernigoi. A disp. Colombo, Marchesi, Capanni, Delcarro, Stanga, Bouabre, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Selvini. All. Troise.

Reti: 3' pt Milani, 35′ pt Morra

Recupero: 1' pt