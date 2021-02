Pescara-Reggina: le formazioni ufficiali della sfida in programma all'Adriatico Cornacchia

I due allenatori, Breda e Baroni, hanno sciolto le riserve. Ecco i giocatori che scenderanno in campo a partire dalle 14 per la sfida fra i biancazzurri e la formazione calabrese

Tutto pronto per Pescara-Reggina, sfida in programma all'Adriatico Cornacchia. I due allenatori, Breda e Baroni, hanno sciolto le riserve. Ecco dunque i giocatori che scenderanno in campo oggi a partire dalle 14 per la sfida fra i biancazzurri e la formazione calabrese.

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 7 Odgaard, 16 Bocchetti, 21 Dessena, 23 Rigoni, 26 Guth, 37 Maistro, 40 Omeonga, 47 Nzita, 90 Tabanelli. A disp.: 46 Alastra, 38 Radaelli, 5 Drudi, 6 Scognamiglio, 10 Valdifiori, 14 Balzano,19 Masciangelo, 20 Basit, 27 Riccardi, 31 Busellato, 77 Ceter, 99 Machin. All. Breda

REGGINA - 88 Nícolas, 3 Cionek, 4 Stavropoulos, 7 Ménez, 8 Crisetig, 17 Di Chiara, 20 Edera, 25 Crimi, 30 Montalto, 33 Lakicevic, 90 Folorunsho. A disp.: 1 Guarna, 12 Plizzari, 6 Loiacono, 9 Okwonkwo, 10 Bellomo, 11 Petrelli, 15 Bianchi, 19 Denis, 26 Chierico, 32 Dalle Mura, 91 Faty, 94 Liotti. All. Baroni