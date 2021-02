Pescara-Reggina: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Roberto Breda, approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara ospita la Reggina. Ecco la nostra cronaca in tempo reale

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Roberto Breda, approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara ospita la Reggina. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Reggina: la cronaca

7' Primo calcio d'angolo in favore del Pescara che si è procurato Odgaard, colpo di testa di Boschetti ma il risultato è un nulla di fatto. 10' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Maistro (ammonito) su Di Chiara. 33' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Rigoni (ammonito) su Ménez. 39' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Di Chiara (ammonito) su Tabanelli. Il primo tempo sta per concludersi sul pareggio a reti bianche. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

Comincia la seconda frazione.

Pescara-Reggina: il tabellino

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 7 Odgaard, 16 Bocchetti, 21 Dessena, 23 Rigoni, 26 Guth, 37 Maistro, 40 Omeonga, 47 Nzita, 90 Tabanelli. A disp.: 46 Alastra, 38 Radaelli, 5 Drudi, 6 Scognamiglio, 10 Valdifiori, 14 Balzano,19 Masciangelo, 20 Basit, 27 Riccardi, 31 Busellato, 77 Ceter, 99 Machin. All. Breda

REGGINA - 88 Nícolas, 3 Cionek, 4 Stavropoulos, 7 Ménez, 8 Crisetig, 17 Di Chiara, 20 Edera, 25 Crimi, 30 Montalto, 33 Lakicevic, 90 Folorunsho. A disp.: 1 Guarna, 12 Plizzari, 6 Loiacono, 9 Okwonkwo, 10 Bellomo, 11 Petrelli, 15 Bianchi, 19 Denis, 26 Chierico, 32 Dalle Mura, 91 Faty, 94 Liotti. All. Baroni

ARBITRO: Maresca di Napoli

Recupero: 3' pt