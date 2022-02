Pescara, Auteri come Oddo: nove risultati utili consecutivi

Auteri come Oddo nel 2016: nove risultati utili di fila. Il tecnico torna oggi in campo al Poggio per preparare il super posticipo di lunedì prossimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia (i granata non sono più primi, staccati ora dal Modena di Tesser, che ha piegato il Cesena lunedì scorso) e studia nuove soluzioni.



In particolare sulla fascia sinistra. Rasi ha superato di slancio Nzita negli ultimi due mesi, con il belga involuto e un po’ abbattuto dalla mancata cessione (non voleva giocare in C fin dalla scorsa estate), dalle critiche dell’ambiente e dai rimbrotti del tecnico dell’ultimo periodo. Negli ultimi tempi, però, anche il giovane terzino romano ha mostrato dei limiti, soprattutto nella fase difensiva, mentre spesso è stato determinante nell’apporto alla fase offensiva. Serve un giocatore in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra, capace di giocare su tutta la fascia dando garanzie.



Ecco perché questa settimana Auteri lavorerà su questo fronte. Ci sono due giocatori in grado di prendere posto a sinistra: Paolo Frascatore, nato terzino sinistro nella Roma e diventato centrale solo negli ultimi anni della sua carriera, e Davide Veroli, il 18enne marchigiano che nella Primavera era terzino sinistro e poi è maturato diventando anche un affidabilissimo centrale. Veroli ha anche piedi molto educati, essendo nato addirittura come tre nei suoi primi anni delle giovanili. Non male, se si pensa alla capacità di affidargli l’ultimo passaggio o il cross per gli attaccanti.



Inizieranno oggi quindi le grandi manovre per mettere insieme la formazione anti-Reggiana. Non ci sono molti altri dubbi nella testa di Auteri. A destra sembra ancora Cancellotti il favorito per una maglia: l’ex Teramo con la sua esperienza potrebbe essere importante in una partita di altissimo profilo come la prossima.



Tornerà a disposizione Carlo De Risio, finalmente negativo dopo l’ultimo tampone di lunedì scorso e quindi nuovamente a disposizione del tecnico. A centrocampo, però, la coppia Pompetti-Pontisso potrebbe avere di nuovo fiducia e spazio in Emilia, avendo fatto bene contro il Gubbio. Ma occhio anche a Diambo, diventato ora prezioso jolly del reparto, in grado di occupare posizioni diverse e assolvere a mansioni delicate, come quella di domenica scorsa, da finto trequartista. Memushaj sarà valutato in settimana: il problema alla caviglia potrebbe tenerlo fuori anche a Reggio, ma l’albanese farà di tutto per esserci in una partita che ha ancora il profumo della serie B.

In attacco si rivedranno dal 1’ sia D’Ursi, a sinistra, che Ferrari, al centro. Il dubbio resta a sinistra: Rauti e Clemenza in ballottaggio fino alla fine, con il primo in lieve calo e il secondo in rialzo dopo il gol pesante segnato domenica scorsa al Gubbio.