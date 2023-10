Pescara - Recanatese: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto all'Adriatico Cornacchia per il fischio d'inizio di Pescara Recanatese in programma dalle 18,30 di domenica 29 ottobre.

PRIMO TEMPO

Inizia il match.Il Pescara parte subito bene e in attacco con un corner conquistato al quarto minuto dopo una bella azione di Merola. Al 6' Carpani ammonito per un fallo e punizione da buona posizione per il Delfino. Al 9' palla gol per la Recanatese, Melchiorri si trova davanti Plizzari ma la difesa recupera. Gli ospiti sembrano particolarmente incisivi e premono nella metà campo del Pescara. Al 16' grande occasione ancora per Melchiorri, Plizzari resta in piedi e compie una grande parata: palla in corner. La Recanatese tenta di schiacciare il Pescara per impedirgli ripartenze e occasioni offensive. Altra grande parata di Plizzari al 18' ma l'azione era viziata dal fuorigioco. Un minuto dopo però occasione per il Pescara con Cangiano ma il portiere avversario blocca in due tempi. Al 26' gran sinistro di poco a lato di Tunjov. Al 31' miracolo di Mali che salva su Merola dopo una bella azione dei biancazzurri. Il Delfino inizia a carburare e occupa quasi stabilmente la metà campo delle Recanatese. Al 35' gol di Tommasini su un cross perfetto di Pierno: 1-0 per il Pescara. Al 37' sempre Pierno chiude su Sbaffo che era pronto a calciare da posizione molto pericolosa. Al 38' Plizzari blocca a terra un tiro sempre di Sbaffo. Un minuto di recupero con il ritmo di gioco calato negli ultimi minuti, con la Recanatese che ha accusato il colpo della rete subita. Ammonito al 46' Squizzato. Finisce il primo tempo: 1-0 per il Pescara.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa. Escono e Tunjov entrano Cuppone e Franchini nel Pescara. Al 52' Brosco fa da sponda per Cuppone che però non concretizza, il Pescara parte bene e cerca di chiudere il match. Al 55' nella Recanatese escono Prisco e Raparo entrano Lipari e Morrone. Il Pescara sembra controllare la partita, la Recanatese che tenta di ricominciare a costruire azioni pericolose con molta fatica. Al 59' si spegne improvvisamente una delle torri faro, gioco sospeso temporaneamente. La partita comunque riprende dopo pochi secondi. Al 61' arriva il pareggio della Recanatese: tocco sottomisura di Morrone, proteste di Plizzari che reclama un presunto fuorigioco: 1-1. Gli ospiti prendono coraggio e tentano ora di trovare il gol del vantaggio aumentando il ritmo. Al 67'Peretti vicino al secondo gol per la Recatanese, la conclusione finisce sulla traversa e il Pescara si salva. Al 68' ammonito Pierno. Al 70' Recanatese in vantaggio: Lipari salta la difesa e non sbaglia: 2-1 per la Recanatese. Al 72' trova il pareggio Cangiano con un gran calcio di punizione: 2-2 fra Pescara e Recanatese. Al 75' entrano Giampaolo e Marinacci nella Recanatese, escono Senigalliesi e Melchiorri. Nel Pescara all'80' escono Dagasso e Cangiano entrano Manu e Accornero. All 83' grande occasione per Cuppone al centro dell'area che calcia malissimo e palla fuori. All'87' esce nella Recanatese entra Ferretti esce Quacquarelli. Il Pescara è stanco e rischia, Lipari ha un'ottima palla dal limite ma calcia a lato. E un minuto dopo, al 90' la Recanatese trova il gol del vantaggio proprio con Lipari, tiro a giro che questa volta porta la palla in rete: 2-3 fra Pescara e Recanatese. Cinque i minuti di recupero. Finisce la partita: 2-3 fra Pescara e Recanatese.

PESCARA: Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Tunjov, Squizzato, Dagasso; Merola, Tommasini, Accornero. A disposizione Ciocci, Brosco, Pellacani, Di Pasquale, Milani, Staver, Floriani, Mora, Aloi, Manu, De Marco, Franchini, Cangiano,Masala, Cuppone, Vergani. Allenatore Zeman

RECANATESE: Meli; Longobardi, Ferrante, Peretti, Quacquarelli; Senigagliesi, Raparo, Morrone, Carpani; Melchiorri, Sbaffo. A disposizione Mascolo, Tiberi, Canonici, Ferretti, Giampaolo, Lipari, Marinacci, Ricci, Prisco. Allenatore Pagliari