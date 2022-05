Pescara, il vice presidente Bankowski ai saluti: "D'ora in avanti farò solo lo spettatore"

Gabriele Bankowski dice basta. L'imprenditore di origini argentine, con base a Città Sant'Angelo, ha deciso di chiudere la sua lunga carriera da dirigente e sponsor nel mondo del pallone. Sia in ambito professionistico (è vicepresidente del Pescara) che regionale (è il patron della RC Angolana).

"Sono stanco e credo sia davvero giunto il momento di dire basta. Da stabilire in che modi e in quali tempi, ma, salvo sorprese, questa sarà davvero la mia ultima stagione da dirigente sportivo", le sue parole in una recente intervista.

Una vita nel mondo del calcio, anche con il suo marchio, che produce prodotti per la salute degli sportivi. Bankowski ha dapprima iniziato l'avventura come presidente della RC Angolana 15 anni fa, rilevandola da Peppe De Cecco. Poi è entrato nella cordata locale che ha salvato il Pescara dal fallimento, rimanendo sempre fedele a Sebastiani, di cui è diventato vice nelle ultime stagioni.

"Amo il calcio, che ha fatto parte della mia intera vita: dapprima come giocatore, quindi da dirigente e sponsor. Non potrei mai rinunciarci, ma ci sono stati modi per viverlo: ad esempio da spettatore. Da solo, però, non posso andare avanti con la gestione dell'Angolana. Se qualcuno mi avesse affiancato, magari avrei fatto altri ragionamenti. Ma così non posso continuare. Saranno contenti i miei figli, che da anni attendono questo momento. Ho avuto tanto da questo mondo, ma ho anche dato tantissimo".

Bankowski lascerà anche il Pescara, seguendo la volontà di Sebastiani di vendere il club: "Complice la volontà dell'amico Sebastiani di cedere le proprie quote, penso, sia pur in tempi brevi, di chiudere la mia avventura in biancazzurro", la chiosa dell'imprenditore e dirigente gentiluomo Bankowski, uno dei più apprezzati e stimati del panorama calcistico abruzzese in questi anni d'impegno tra dilettanti e professionisti.