Pescara pronto per lo spauracchio Montevarchi, Clemenza unico dubbio di Auteri

Il tecnico in conferenza stampa: "La squadra sta bene, ci sono anche Rauti e Marilungo. Potrei cambiare qualcosa in difesa in una partita che si preannuncia insidiosa"

Tutto pronto per andare a sfidare la rivelazione del campionato, l'Aquila Montevarchi, domani pomeriggio (17:30) nella sua tana di Pontedera. Gaetano Auteri deve ancora decidere se portare con sé Clemenza, ma ha quasi tutta la rosa a disposizione per la 4a giornata di andata, compresi Rauti e Marilungo: “Hanno recuperato tutti e due dalle indisposizioni, sono fuori i soliti. Piccolo dubbio su Clemenza che ha preso una botta in allenamento e ha fatto solo differenziato. Gli altri stanno tutti bene”, dice subito il tecnico, che prepara modifiche alla formazione iniziale, soprattutto in difesa.

In Toscana una partita che nasconde mille pericoli, contro una una matricola terribile reduce da due vittorie consecutive: “Le insidie sono dappertutto - dice Auteri - . Sarà una partita importante, affrontiamo un avversario che ho visto ed ha qualità, organizzazione e gioca un calcio intenso e aggressivo. Mi ha fatto un’ottima impressione. Prima di tutto dovremo rispondere con intensità ed agonismo. Sarà un bel confronto, siamo pronti. Il Montevarchi è una squadra davvero ben allenata”.

Le probabili formazioni:

MONTEVARCHI (3-4-1-2): 1 Rinaldi; 2 Achy, 4 Tozzuolo, 87 Bassano; 8 Amatucci, 5 Mercati, 29 Carpani, 18 Lischi; 13 Barranca; 21 Jallow, 9 Gambale. A disp. 12 Ciabattini, 22 Giusti, 6 Dutu, 30 Senzamici, 31 Doratiotto, 7 Casiello, 16 Lunghi, 88 Mionic, 32 Intinacelli, 45 Mignani. ALLENATORE Malotti.

PESCARA (3-4-3): 33 Di Gennaro; 28 Ingrosso, 6 Drudi, 5 Illanes; 28 Cancellotti, 91 Rizzo, 8 Memushaj, 29 Nzita; 11 Galano, 30 De Marchi, 7 D’Ursi. A disp. 22 Sorrentino, 38 Frascatore, 13 Zappella, 27 Veroli, 3 Rasi, 21 Pompetti, 16 Diambo, 6 Valdifiori, 10 Marilungo, 97 Clemenza, 17 Rauti, 9 Ferrari. ALLENATORE Auteri

ARBITRO: Giordano di Novara.