Pescara, le prossime amichevoli: date e orari

Serie C Girone C

Termina il secondo periodo di preparazione precampionato per il Pescara, dopo il triangolare di Pineto. Ripresa dei lavori fissata per domani, mercoledì 10 agosto, al Delfino Training Center in vista di un doppio appuntamento amichevole contro Penne e Angolana, rispettivamente sabato 13 agosto a Penne e domenica 14 agosto a Città Sant’Angelo. La società, considerato lo slittamento del campionato di serie C (manca solo l'ufficialità), sta valutando ulteriori amichevoli da disputare prima dell'inizio delle partite ufficiali. Sarà un test contro una pari categoria, probabilmente una neopromossa (Rimini o Recanatese), e verrà inserito in calendario nel terzo week-end del mese per sostituire l'impegno inizialmente previsto con il primo turno di Coppa Italia (domenica 21). Probabile che la serie C parta direttamente domenica 4 settembre, senza l'antipasto della Coppa, che invece potrebbe iniziare con un turno infrasettimanale (7 settembre?).

Le prossime amichevoli

Penne – Pescara 13 agosto, ore 18, Stadio Comunale "Fernando Colangelo" (ingresso gratuito)

RC Angolana – Pescara 14 agosto, ore 17:30, Stadio "Petruzzi" di Città Sant’Angelo (ingresso 5 euro, gratuito per gli Under 7, incasso devoluto al progetto "Baltimora per Davide").