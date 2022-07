Pescara, in programma un'amichevole a Penne: data e orario

Notte bianca pennese

Grande soddisfazione per la società vestina e per l'amministrazione comunale, che abbineranno la partita contro il Pescara ad un altro evento: "La gara contro i biancazzurri, che parteciperanno al prossimo campionato di Serie C, è stata organizzata grazie alla rinnovata sinergia tra la società biancorossa e l'Amministrazione Comunale, in particolar modo nella figura dell'Assessore allo Sport Emidio Camplese, che si è adoperato per incastrare l'evento nella data del 13 agosto, in concomitanza con la Notte Bianca pennese. La società biancorossa, confidando nella più ampia partecipazione della cittadinanza, metterà in campo delle iniziative per far sì che il pubblico possa intrattenersi presso l'impianto anche nel post-gara, prima di trasferirsi al centro in serata per partecipare all'evento; un'occasione interessante anche per supporters, dirigenti e tecnici della Pescara Calcio, che in occasione della Notte Bianca potranno scoprire tutte le bellezze e le attrazioni della città vestina. In occasione del match, il cui ingresso all'impianto sarà totalmente gratuito, il Penne lancerà la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23. I primi tagliandi saranno già acquistabili al botteghino con importanti novità in arrivo, con gadget biancorosso in regalo e sconti/agevolazioni nelle attività convenzionate per tutti gli abbonati".