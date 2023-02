Pescara - Potenza: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

All’Adriatico contro il Potenza, il Pescara cambia uomini e sistema di gioco per ritrovare la vittoria e cambiare definitivamente passo in questa seconda parte di stagione. Colombo sceglie un 4-3-3 di partenza lanciando l'ultimo arrivato Merola e togliendo dall'undici iniziale ancora una volta Lescano, che aveva riassaporato il campo nel turno infrasettimanale contro il Monterosi. Al suo posto a Vergani, riferimento centrale del nuovo tridente completato dal debuttante ex Cosenza (a destra per rientrare sul mancino) e Delle Monache (a sinistra per colpire con il destro). Esce dalla formazione iniziale anche Cuppone. Ma al di là di chi scenderà in campo, non ci sono più alibi: la risalita del Foggia sta mettendo in discussione anche il terzo posto, obiettivo minimo a questo punto per salvare la stagione. Quattro assenze oggi pomeriggio per Colombo: lo squalificato Brosco più Mora, Pellacani e Gozzi. “Abbiamo bisogno di forze fresche. Vogliamo fare una partita con un obiettivo solo in testa: la vittoria. Ne abbiamo bisogno. Mi auguro che l’entusiasmo di Merola e Rafia sia contagioso. E chiedo rabbia e orgoglio a tutti per cancellare questo momento negativo e per ritrovare il feeling con la tifoseria. I nuovi subito in campo? Dobbiamo dare freschezza mentale per avere un pizzico di leggerezza che manca. E quindi chi ha subito meno le situazioni negative nostre dell’ultimo periodo può darci una mano, anche se ha meno conoscenze del nostro sistema di gioco”, le parole del tecnico biancazzurro alla vigilia del match di oggi contro i lucani, con tre ex in campo dal 1’: Del Pinto, Del Sole e Di Grazia. “Il Potenza? Stanno cambiando molto il sistema di gioco. E’ una squadra a cui piace fare possesso palla, hanno perso e vinto poco, ma hanno pareggiato tantissimo. Tengono in bilico spesso il risultato e vanno rispettati. In questo momento avranno le antenne dritte dopo il passo falso casalingo con l’Avellino”, è il giudizio di Colombo sull’avversaria di oggi.

Il Pescara punta al 4-3-3, che all’occorrenza può tornare ad essere un 4-2-3-1 con l’avanzamento di Rafia alle spalle della punta centrale. “Il modulo è un problema relativo. Conta l’atteggiamento. Siamo in una situazione ambientale delicata per colpa nostra e dobbiamo essere bravi ad uscirne. Vogliamo fare una buonissima prestazione, ma soprattutto portare a casa i tre punti”. Uomini contati in difesa, ma rinviato ancora il debutto di Mesik: “Sta migliorando tanto. Calcisticamente si sta adeguando al modo di pensare italiano del calcio e presto potrà scendere in campo. E se dovessimo avere emergenza con i terzini, lui può ricoprire anche quel ruolo”. Chi andrà recuperato è invece Aristidi Kolaj: doveva andar via nelle ultime ore del mercato (era tutto fatto tra Sassuolo, proprietario del cartellino, e Crotone), ma alla fine l’operazione non è stata chiusa in tempo. E adesso ha davanti anche Merola nelle gerarchie. “Ha subito il contraccolpo, aveva accettato il trasferimento. Adesso lo aspettiamo a braccia aperte”. Alberto Colombo traccia anche il suo bilancio di mercato. “Sono contento per chi è arrivato. Merola e Rafia ci danno tanta qualità. Gozzi può darci una grande mano in difesa quando rientrerà dall’infortunio. Idem Mesik, sarà importantissimo per noi”.

Pescara - Potenza: probabili formazioni

PESCARA (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Crescenzi; 6 Gyabuaa, 20 Kraja, 17 Rafia; 25 Merola, 9 Vergani, 11 Delle Monache. All. Colombo.

POTENZA (4-3-3) 1 Gasparini; 4 Gyamfi, 21 Rocchi, 51 Girasole, 98 Hadziosmanovic; 6 Del Pinto, 20 Laaribi, 30 Steffè; 10 Del Sole, 9 Caturano, 11 Di Grazia. All. Raffaele.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Pescara - Potenza: dove vedere la partita in tv e in streaming

Pescara - Potenza, partita valida per la 6a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, domenica 5 febbraio alle 14.30 all'Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.