Pescara - Potenza 5-0: partita, tabellino e voti

Il Pescara torna a festeggiare all'Adriatico: cinquina al Potenza in una partita senza storia. Nel 4-2-3-1, Colombo inserisce dal 1' l'ultimo arrivato Merola e conferma Rafia alle spalle della punta centrale, Vergani. Il sistema funziona e condanna già dopo il primo tempo i lucani. Il Pescara ci mette un quarto d’ora a costruire una palla gol interessante, e tanto basta per sbloccare la partita: il lancio verticale di Rafia spalanca la porta a Vergani, che prende la mira e fulmina Gasparini sul primo palo. E’ il quinto gol del 22enne scuola Inter, tornato titolare dopo un mese e mezzo (ultima volta a dicembre contro il Picerno). Vergani prova ancora a colpire al 20’ con un potente e affilato diagonale da destra, che esce di un nulla sul lato opposto. Al 32’ è ancora il numero nove del Delfino il più pericoloso: azione corale nello stretto e botta finale che impatta sulla parte bassa della traversa e torna in campo. Ma in campo c’è solo il Pescara, che trova il meritato raddoppio con il debuttante Merola: al 34’ Gyabuaa sfonda da destra e serve all’ex Cosenza la palla da rifinire e spedire all’angolino. Esultanza sfrenata per il 22enne esterno campano. Prima di andare al riposo, il Pescara ad un passo dal tris con Kraja: tiro di prima dal limite che esplode sulla traversa. Ma c’è tempo anche per una chance del Potenza: Cancellotti s’immola sul tiro a botta sicura di Riccardi.

Raffaele cerca di invertire la rotta dalla panchina nell’intervallo, ma le sue speranze vengono frustrate dal tiro a giro di Delle Monache dopo 3’. Assist da urlo di Gyabuaa, gol da applausi del 2005 (il secondo in campionato). Per il Potenza è notta fonda quando Rocchi si fa buttare fuori per doppio giallo commettendo un fallo su Vergani a palla lontana. La partita è virtualmente finita con largo anticipo e allora Colombo approfitta per rilanciare Lescano all’Adriatico. I lucani ci mettono un pizzico d’orgoglio per evitare il tracollo davanti a trecento tifosi arrivati da Potenza in Abruzzo. Ma Plizzari per larghi tratti non deve nemmeno sporcarsi i guanti. E nel finale arriva il poker biancazzurro con il ritorno al gol del capocannoniere italoargentino: Palmiero-Cancellotti-Lescano per il 4-0 sotto la nord. Nono gol stagionale per l’ex Entella, che non timbrava il cartellino dallo scorso 30 novembre. A chiudere un pomeriggio atteso da tempo dai tifosi pescaresi ci pensa al 90’ ancora Merola, che festeggia il suo esordio in biancazzurro con una doppietta (secondo e terzo gol stagionali dopo quello realizzato in B a ottobre con il Cosenza contro il Frosinone).

Pescara - Potenza 5-0: tabellino e voti

MARCATORI Vergani (P) al 16’, Merola (P) al 34’ p.t.; Delle Monache (P) al 3’, Lescano (P) al 34’, Merola (P) al 43’ s.t.

PESCARA (4-2-3-1) Plizzari 6; Cancellotti 6,5, Boben 6, Ingrosso 6, Crescenzi 6 (dal 13’ s.t. Milani 6); Gyabuaa 7, Kraja 6,5 (dal 29’ s.t. Palmiero s.v.); Merola 7,5, Rafia 7 (dal 29’ s.t. Cuppone s.v.), Delle Monache 7 (dal 35’ s.t. Germinario s.v.); Vergani 7 (dal 13’ s.t. Lescano 6). (Sommariva, D’Aniello, Kolaj, Aloi, Desogus, Mesik). All. Colombo 6,5

POTENZA (3-5-2) Gasparini 5,5; Rocchi 4, Girasole 5,5, Verrengia 5,5; Hadziosmanovic 5, Del Pinto 6 (dal 21’ s.t. Talia s.v.), Steffè 6 (dal 35’ s.t. Armini s.v.), Riccardi 5 (dal 1’ s.t. Laaribi 5,5), Volpe 5 (dal 1’ s.t. Di Grazia 5); Del Sole 5 (dal 10’ Polito 5), Caturano 6. (Alastra, Legittimo, Alagna, Logoluso, Bianchi, Schimmenti). All. Raffaele 5

ARBITRO Calzavara 6,5

NOTE paganti 1.166, abbonati 1.367, incasso 17.498 euro. Espulso Rocchi (Po) al 9’ s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti Rocchi, Crescenzi, Laaribi, Germinario, Cuppone, Girasole. Angoli 4-4. Recuperi 1’ p.t., 3’ s.t.