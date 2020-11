Altra sconfitta per il Pescara: contro il Pordenone è il capolinea di Oddo?

Altra sconfitta per il Pescara, battuto oggi pomeriggio 2-0 dal Pordenone all'Adriatico: è il capolinea di Oddo? Forse sì. Il Delfino oggi era chiamato a una prova convincente, e purtroppo le aspettative sono state deluse. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre all'età di 60 anni.

Cronaca

Pronti via, al 3' c'è una gran giocata di Galano imbeccato da Crecco, ma il pallone finisce in corner dopo il provvidenziale intervento di Perisan. Al 24' Pordenone in vantaggio: Ndiaw approfitta di un cross di Magnino dal lato corto dell'area di rigore e sigla il goal dell'1-0.

Nella ripresa le cose peggiorano: al 13' arriva il raddoppio degli ospiti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pasa crossa dal limite dell'area, c'è una mischia e alla fine il tocco vincente da due passi di Berra batte Fiorillo. I padroni di casa cercano di reagire ma invano, e al 70', come se non bastasse, piove sul bagnato: a seguito di un brutto intervento su Pasa da parte di Fernandes, Ayroldi gli sventola contro il rosso diretto. Pescara in dieci.

Il match finisce qui. Adesso per i biancazzurri si mette davvero male, e il cambio di rotta sembra ormai inevitabile. Staremo a vedere cosa succederà già nelle prossime ore.

Tabellino

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 14 Balzano, 16 Bocchetti, 20 Crecco, 34 Fernandes, 37 Maistro, 44 Jaroszyński, 10 Valdifiori, 72 Vokic, 11 Galano. A disp.: 46 Alastra, 6 Scognamiglio, 7 Bocic, 8 Mdmushaj, 13 Antei, 21 Ventoa, 23 Di Grazia, 24 Capone, 7 Riccardi, 31 Busellato, 40 Omeonga, 47 Nzita. All. Oddo

PORDENONE - 22 Perisan, 2 Berra, 5 Vogliacco, 8 Calò, 9 Ndiaw, 11 Musiolik, 13 Ciurria, 16 Magnino, 20 Pasa, 31 Camporese, 54 Falasco. A disp.: 1 Bindi, 12 Passador, 4 Stefani, 17 Del Savio, 18 Banze, 24 Foschiani, 26 Bassoli, 29 Scavone, 30 Mallamo, 33 Zammarini, 44 Chrzanowski, 88 Rossetti. All. Tesser

Reti: 24' pt Ndiaw, Berra 13' st

Espulsi: Fernandes 70'

Arbitro: Ayroldi