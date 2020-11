Pescara-Pordenone 0-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri, agli ordini di Massimo Oddo che quest'estate è tornato sulla panchina adriatica. Stavolta il Pescara ospita il Pordenone per la 9ª giornata del campionato di Serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Pordenone: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Adriatico” di Pescara. Le due squadre sono già in campo. Tra poco comincerà la partita tra i biancazzurri e il Pordenone ma, prima del fischio d'inizio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre all'età di 60 anni.

1' Al via il match. Il Delfino oggi è chiamato a una prova convincente. 3' Gran giocata di Galano imbeccato da Crecco, ma il pallone finisce in corner dopo il provvidenziale intervento di Perisan!

10' Partita sostanzialmente equilibrata fino a questo momento. Meglio i padroni di casa rispetto agli ospiti. 13' L'arbitro giudica irregolare un intervento su Berra da parte di Crecco, che viene ammonito.

22' Camporese del Pordenone viene ammonito. 24' Pordenone in vantaggio: Ndiaw approfitta di un cross di Magnino dal lato corto dell'area di rigore e sigla il goal dell'1-0! 30’ Calò, destro a giro: alto di un soffio. 45' Si conclude il primo tempo. Conduce il Pordenone per 1-0.

1' Iniziata la seconda frazione di gioco. 13' Raddoppio del Pordenone: sugli sviluppi di un corner Pasa crossa dal limite dell'area, c'è una mischia e alla fine il tocco vincente da due passi di Berra batte Fiorillo. 60' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Maistro su Magnino e lo ammonisce.

66' Sostituzione nel Pescara. Entra Memushaj, esce Bellanova. 67' Sostituzione nel Pescara. Entra Busellato esce Valdifiori. 68' Sostituzione nel Pescara. Entra Di Grazia esce Vokic.

70' Brutto intervento su Pasa da parte di Fernandes, rosso diretto: Pescara in dieci.

Pescara-Pordenone: il tabellino

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 14 Balzano, 16 Bocchetti, 20 Crecco, 34 Fernandes, 37 Maistro, 44 Jaroszyński, 10 Valdifiori, 72 Vokic, 11 Galano. A disp.: 46 Alastra, 6 Scognamiglio, 7 Bocic, 8 Mdmushaj, 13 Antei, 21 Ventoa, 23 Di Grazia, 24 Capone, 7 Riccardi, 31 Busellato, 40 Omeonga, 47 Nzita. All. Oddo

PORDENONE - 22 Perisan, 2 Berra, 5 Vogliacco, 8 Calò, 9 Ndiaw, 11 Musiolik, 13 Ciurria, 16 Magnino, 20 Pasa, 31 Camporese, 54 Falasco. A disp.: 1 Bindi, 12 Passador, 4 Stefani, 17 Del Savio, 18 Banze, 24 Foschiani, 26 Bassoli, 29 Scavone, 30 Mallamo, 33 Zammarini, 44 Chrzanowski, 88 Rossetti. All. Tesser

Reti: 24' pt Ndiaw, Berra 13' st

Espulsi: Fernandes 70'

Arbitro: Ayroldi