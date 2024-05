Data, orario e regolamento di Pescara-Pontedera, turno preliminare playoff di C

Il conto alla rovescia per la maratona playoff è iniziato. Il Pescara nel turno preliminare della fase a gironi affronterà in casa il Pontedera ed avrà il vantaggio di giocare per due risultati su tre al 90′ (niente supplementari) per staccare il pass al turno successivo. Tutte le partite del primo turno cominceranno alle ore 20,30 di martedì 7 maggio tranne Picerno-Crotone (preliminare girone C) che avrà, invece, inizio alle ore 21 (diretta su Rai Sport). Nel turno successivo entrerà il Perugia in gioco. Il Grifo affronterà in casa la squadra classificata peggio al termine della regular season fra quelle che avranno passato il turno precedente (e, quindi, non il Pescara in caso di superamento dello scoglio Pointedera, in regular season battuto sia all'andata sia al ritorno). Se il Gubbio (quinto) avrà eliminato il Rimini, sarà Gubbio-Pescara, altrimenti il Delfino giocherà in casa contro una tra Juventus NG o Arezzo (ovvero la squadra che supererà il primo turno).

Ecco il programma completo

GIRONE A

ATALANTA U23 – TRENTO Ore 20.30

GIANA ERMINIO – PRO VERCELLI Ore 20.30

LEGNAGO SALUS – LUMEZZANE Ore 20.30

GIRONE B

GUBBIO – RIMINI Ore 20.30

JUVENTUS NEXT GEN – AREZZO Ore 20.30

PESCARA – PONTEDERA Ore 20.30

GIRONE C*

PICERNO – CROTONE Ore 21.00 Diretta televisiva Rai Sport

AUDACE CERIGNOLA – GIUGLIANO Ore 20.30

(*) L’abbinamento tra la squadra quinta classificata e la squadra decima classificata del Girone “C” sarà reso noto successivamente con comunicato ufficiale. Il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà sul ricorso del Taranto venerdì 3 maggio.

REGOLAMENTO - Nel primo turno dei playoff di Lega Pro si affronteranno le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone. La quinta affronterà la decima, la sesta la nona e infine settima contro ottava. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season. Gara secca con le squadre ospitanti che avranno 2 risultati su 3 a favore per passare il turno.