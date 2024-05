Pescara-Pontedera: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Inizia dal primo atto la cavalcata playoff del Pescara che stasera, con inizio alle ore 20:30, sfida in casa il Pontedera con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Dunque, i toscani si qualificheranno solo in caso di successo al novantesimo. La gara sarà diretta dall'arbitro Costanza di Agrigento, al quinto anno di C ma mai direttore di gara di un match del Delfino (2 gli incroci con gli uomini di Canzi, invece).

Tutte le partite dei playoff, sin da questo turno, avranno a disposizione degli arbitri la tecnologia VAR: è questa la grande novità della stagione. L'altra è prettamente locale: la tifoseria organizzata differentemente dalle ultime 5 partite interne sarà regolarmente sugli spalti dal 1', ma continuerà la sua contestazione nei confronti del presidente Sebastiani.

La società vincitrice avrà accesso al Secondo Turno playoff del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno playoff del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.



Dal secondo turno di girone, in programma l’ 11 maggio: entreranno in scena anche Triestina, Perugia e Casertana. Dal primo turno nazionale (14 e 18 maggio) Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania. Dal secondo turno nazionale (21 e 25 maggio) Padova, Torres e Avellino. Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Finalissime per l’accesso in serie B il 5 e il 9 giugno.

Diramatele formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due tecnici:

Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani; Tunjov, Squizzato, Aloi; Merola, Cuppone, Accornero. All. Cascione

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Martinelli, Espeche, Calvani; Perretta, Guidi, Ignacchiti, Cerretti; Benedetti, Ianesi; Selleri. All. Canzi

La cronaca live - Pescara-Pontedera 0-0 – PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO -