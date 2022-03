Pescara - Pontedera 1-1: partita, tabellino e voti

Il Pescara si illude: per alcuni minuti, oggi pomeriggio, è salito al terzo posto del girone B. Poi nel finale ha regalato il pareggio al Pontedera e adesso si ritrova addiritutra quinto, superato anche dalla Virtus Entella. L'1 a 1 contro il Pontedera è una beffa atroce.

La partita

Il Pontedera mette paura al Pescara con un minuto terribile per Iacobucci: Serena di testa da due passi beffa Illanes ma la traversa gli dice di no. Dopo due minuti i toscani sono già pericolosissimi. Ma è solo una fiammata estemporanea, perché la squadra di Auteri ha i mezzi per giocare tutta un’altra partita e lo fa a partire dal 6’: il colpo di testa di D’Ursi che esce davvero di pochissimo alla destra di Melgrati. Al 10’ Ferrari sul secondo palo incorna benissimo sul cross di D’Ursi, Melgrati para e respinge, ma l’impressione è che il portiere risputi fuori la palla dopo che questa aveva già varcato la linea di porta (le immagini tv non chiariscono). Proteste dei giocatori biancazzurri, ma la direttrice di gara Marotta lascia proseguire. Il Pescara quando preme manda in tilt la fragile difesa dei toscani. Pontisso su punizione viene fermato per l’ennesima volta in stagione dai legni: incrocio pieno. Sulla respinta, De Risio calcia a botta sicura col destro, Melgrati di nuovo strepitoso in parata plastica.

La squadra di Maraia capisce che provando a giocarsela rischia grosso e spegne la partita, iniziando a spezzare il gioco e rallentare le riprese, approfittando di una gestione del match non convincente dell’arbitro Marotta, che agevola la squadra ospite prendendo provvedimenti tardivi. Nel finale, Clemenza prova a calciare al volo ma viene contrastato da un difensore toscano in modo ruvido. L’attaccante reclama per il rigore, ma questa volta ha ragione l’arbitro.

Anche nella ripresa il Pescara si accende al 6’: Ferrari fa il pivot spalle alla porta, appoggio a Pompetti che arriva a rimorchio e calcia di piatto, ma Melgrati è sulla traiettoria e alza in angolo.

Auteri pensa ad un triplo cambio dopo un quarto d’ora per scuotere l’attacco, ma mentre Cernigoi e Rauti si preparano a bordo campo, Clemenza inventa la parabola magica per il vantaggio. Al 14’, palla persa al limite da un difensore toscano, il fantasista s’avventa sul pallone e di prima calcia con il sinistro morbido sotto l’incrocio dei pali. Sesto gol stagionale dell’ex juventino, che ora è il secondo miglior marcatore pescarese dopo il bomber Ferrari.

Al 28’ clamorosa occasione per il Pontedera: sforbiciata di Regoli lasciato solo in area, Iacobucci fa una parata pazzesca con il piede, poi Veroli salva sul palo e la palla sbatte sul legno e torna in campo. Protestano i toscani per un presunto fallo di mano di Veroli.

Il Pontedera non molla e tiene botta, contenendo gli sterili tentativi dei biancazzurri e provando a riproporsi. Ma il Pescara si fa male da solo: da un retropassaggio maldestro di Frascatore nasce un’azione pericolosa degli ospiti, che trovano il pari con Mutton a 2’ dal 90’.

Il tabellino

MARCATORI Clemenza (Pe) al 14’, Mutton (Po) al 43’ s.t.

PESCARA (4-3-3) Iacobucci 6,5; Zappella 6, Ierardi 6, Illanes 6, Veroli 6 (dal 30’ s.t. Frascatore 5); Pompetti 5,5, De Risio 5,5, Pontisso 6 (dal 30’ s.t. Diambo 6); Clemenza 6,5 (dal 39’ s.t. Memushaj s.v.), Ferrari 6 (dal 30’ s.t. Cernigoi 6), D’Ursi 5,5 (dal 20’ s.t. Rauti 5,5) (Di Gennaro, Rasi, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Delle Monache). All. Auteri 6

PONTEDERA (3-5-1-1) Melgrati 6,5; Matteucci 6, Shiba 5,5, Bakayoko 6; Perretta 6, Catanese 5,5, Caponi 5,5 (dal 19’ s.t. Foglia 6,5), Barba 6 (dal 39’ s.t. Benericetti s.v.), Regoli 6,5 (dal 39’ s.t. Mattioli s.v.); Serena 5,5 (dal 19’ s.t. Benedetti 6,5); Magnaghi 5 (dal 19’ s.t. Mutton 6,5) (Sposito, Nicoli, Martini, Di Meo, Marianelli, De Ioannon). All. Maraia 6

ARBITRO Marotta di Sapri 6.

NOTE paganti 2.149, incasso di 12.118 euro (non ci sono abbonati). Ammoniti Bakayoko (Po), Caponi (Po), Matteucci (Po), Pompetti (Pe), Ierardi (Pe), Melgrati (Po). Angoli 7-7. Recuperi 1’ p.t., 4’ s.t.