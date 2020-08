Rigettato il ricorso del Trapani, Pescara ai play out contro il Perugia. Oggi pomeriggio, infatti, il collegio di garanzia del Coni ha deciso di confermare i 2 punti di penalità al Trapani che, di conseguenza, retrocede direttamente in Lega Pro.

Mors tua, vita mea: se il collegio di garanzia non avesse respinto la richiesta dei siciliani, sarebbe stato il Pescara a scendere subito in C. E invece adesso saranno proprio i biancazzurri a giocarsi con gli umbri la permanenza nel torneo cadetto. Lunedì 10 agosto alle ore 21 si disputerà la gara di andata allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, con il ritorno in programma al Curi di Perugia il 14 agosto sempre alle ore 21.